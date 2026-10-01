Путін робить ставку на удари по Україні взимку: аналіз ISW

Рятувальник після обстрілу столиці. Фото: ДСНС Києва

Російська Федерація перед зимою посилює далекобійні удари по Україні та зосереджує атаки на енергетичній інфраструктурі. Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що ситуація на фронті могла змусити Володимира Путіна скоригувати свою стратегію та зробити більшу ставку на удари по українському тилу.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Інститут вивчення війни.

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Російські "Шахеди". Фото: росЗМІ

Росія посилює удари по енергетиці України

У ніч проти 30 вересня російські війська здійснили масштабний комбінований удар по Україні. Головною ціллю атаки стала енергетична інфраструктура Києва та Київської області.

За інформацією Президента України Володимира Зеленського, протягом ночі Росія застосувала близько 190 ударних безпілотників та балістичних ракет. Унаслідок обстрілів було пошкоджено Трипільську ТЕС, а на Київщині запроваджували аварійні відключення електроенергії.

В Інституті вивчення війни назвали цю атаку найбільшим комбінованим ударом по українській енергосистемі з моменту завершення попереднього опалювального сезону.

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В ISW вважають, що Росія могла розпочати нову кампанію ударів ще до офіційного початку опалювального сезону. Однією з головних цілей російських атак там називають українську критичну інфраструктуру.

Російські балістичні ракети "Іскандер-М". Фото: росЗМІ

У ISW пояснили зміну стратегії Кремля

За оцінкою ISW, події на фронті протягом 2026 року могли змусити Путіна скоригувати попередню "теорію перемоги". Тепер Кремль може робити більшу ставку на систематичні далекобійні удари по українському тилу.

Аналітики вважають, що Росія намагатиметься пошкоджувати об'єкти генерації та передачі електроенергії, створюючи додатковий тиск на Україну протягом зимового періоду.

За оцінкою ISW, Кремль може розраховувати, що масштабні удари по критичній інфраструктурі створять серйозні проблеми для цивільного населення та посилять тиск на українське керівництво.

Також аналітики пов'язують подальший розвиток російської кампанії з можливостями України посилювати захист енергетичної системи та протидіяти балістичним ракетам і новим типам ударних безпілотників.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що 30 вересня внаслідок російських ударів по Україні загинули семеро людей, серед яких дитина. Ще 24 людини дістали поранення, а Президент Володимир Зеленський наголосив на необхідності посилення української ППО та забезпечення винищувачів F-16.

Також Новини.LIVE писав, що 30 вересня з 06:30 до 18:30 Росія запустила по Україні 285 ударних безпілотників, серед яких 174 були реактивними. Сили ППО збили або подавили 254 дрони, зокрема 146 реактивних.