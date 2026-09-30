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Головна Новини дня Росія від 06:30 запустила по Україні 285 дронів: як відпрацювала ППО

Росія від 06:30 запустила по Україні 285 дронів: як відпрацювала ППО

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30 вересня 2026 21:10
РФ 30 вересня вже запустила по Україні 285 дронів: ППО знешкодила 254 цілі
Уламки збитого російського дрона. Фото: ДСНС

Російські окупанти у середу, 30 серпня, із 06:30 по 18:30 запустили по Україні вже 285 ударних дронів, 174 з яких реактивні. Сили протиповітряної оборони знешкодили більшість цілей.

Про це повідомила пресслужба Повітряних сил ЗСУ, передає Новини.LIVE.

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Російський обстріл України 30 вересня

"За попередніми даними, протиповітряною обороною протягом вказаного періоду збито/подавлено 254 БпЛА (146 із них — реактивні)", — йдеться у повідомленні.

Російська атака на Україні 30 вересня
Кількість знищених та подавлених повітряних цілей 30 вересня. Фото: Повітряні сили ЗСУ

Крім того, російські окупанти завдали удару балістичною ракетою та декількома "Бандероль"/"Дань-Т" на східному напрямку. Наразі інформація уточнюється.

Наразі в повітряному просторі ще залишаються російські ударні дрони. У Повітряних силах закликали не ігнорувати повітряну тривогу.

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Як писали Новини.LIVE з посиланням на українського лідера Володимира Зеленського, 30 вересня російські окупанти обстрілами вбили сім людей та поранили 24. Серед загиблих є дитина.

Крім того, внаслідок російських ударів у Києві та декількох областях України запровадили аварійні відключення світла. Обмеження будуть скасовані одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі.

війна Україна обстріли ППО дрони Росія Повітряні Сили ЗСУ
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула

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