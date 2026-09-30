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Главная Новости дня Россия с 06:30 запустила по Украине 285 дронов: как отработала ПВО

Россия с 06:30 запустила по Украине 285 дронов: как отработала ПВО

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30 сентября 2026 21:10
30 сентября Россия уже запустила по Украине 285 дронов: ПВО уничтожила 254 цели
Обломки сбитого российского дрона. Фото: ГСЧС

Российские оккупанты в среду, 30 августа, с 06:30 до 18:30 запустили по Украине уже 285 ударных дронов, 174 из которых — реактивные. Силы противовоздушной обороны сбили большинство целей.

Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил ВСУ, передает Новини.LIVE.

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Российский обстрел Украины 30 сентября

"По предварительным данным, в течение указанного периода средствами противовоздушной обороны было сбито/подавлено 254 БПЛА (146 из них — реактивные)", — говорится в сообщении.

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Количество уничтоженных и подавленных воздушных целей 30 сентября. Фото: Воздушные силы ВСУ

Кроме того, российские оккупанты нанесли удар баллистической ракетой и несколькими "Бандероль"/"Дань-Т" на восточном направлении. В настоящее время информация уточняется.

В настоящее время в воздушном пространстве по-прежнему находятся российские ударные дроны. В Воздушных силах призвали не игнорировать воздушную тревогу.

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Как писали Новини.LIVE со ссылкой на украинского лидера Владимира Зеленского, 30 сентября российские оккупанты в результате обстрелов убили семь человек и ранили 24. Среди погибших есть ребенок.

Кроме того, в результате российских ударов в Киеве и нескольких областях Украины ввели аварийные отключения света. Ограничения будут отменены сразу после стабилизации ситуации в энергосистеме.

война Украина обстрелы ПВО дроны Россия Воздушные Силы ВСУ
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула

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