В России разбился бомбардировщик Ту-95: погибли шесть членов экипажа

Самолет Ту-95, разбившийся в России. Фото: российские СМИ

В Амурской области России разбился бомбардировщик Ту-95. В результате авиакатастрофы погибли шесть членов экипажа. Отмечается, что самолет совершал учебный полет без боекомплекта.

Об этом сообщают российские СМИ, передает Новини.LIVE.

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Авиакатастрофа Ту-95 в России

Самолет Ту-95 потерпел крушение в Мазановском районе Амурской области. Известно о шести погибших и одном раненом.

Ту-95 после падения в России. Фото: российские СМИ

По информации российских властей, во время взлета у бомбардировщика отказали двигатели.

Что известно о самолете Ту-95

Ту-95МС — стратегический ракетоносец российской армии, который используется в качестве одного из основных носителей дальнобойных крылатых ракет. Самолет был создан еще во времена СССР, однако его модернизированные версии до сих пор остаются частью российской стратегической авиации.

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Особенностью Ту-95 являются четыре мощных турбовинтовых двигателя и способность совершать длительные полёты на большие расстояния. Максимальная скорость самолета составляет около 830 км/ч, а дальность полета в зависимости от нагрузки может достигать более 10 тысяч километров. Экипаж состоит из семи человек.

Для Украины Ту-95МС представляет особую угрозу из-за возможности применения дальнобойных ракет. В частности, этот тип самолета является носителем крылатых ракет Х-101, которые Россия использует при нанесении ударов по украинским городам и объектам инфраструктуры.

Количество ракет, которое может нести конкретный самолет, зависит от его модификации и фактического состояния вооружения.

Как писали Новини.LIVE, российский вертолёт Ми-8 совершил вынужденную посадку на автомобильной трассе на Сахалине. Причиной стала нехватка топлива, из-за которой у вертолёта отказали оба двигателя.

Ранее в Подмосковье разбился российский многоцелевой истребитель Су-57. Самолет потерпел крушение во время планового учебного полета и упал на открытой местности.