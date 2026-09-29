В России разбился бомбардировщик Ту-95: погибли шесть членов экипажа

В России разбился бомбардировщик Ту-95: шесть погибших
В Амурской области России разбился бомбардировщик Ту-95. В результате авиакатастрофы погибли шесть членов экипажа. Отмечается, что самолет совершал учебный полет без боекомплекта.
Об этом сообщают российские СМИ, передает Новини.LIVE.
Авиакатастрофа Ту-95 в России
Самолет Ту-95 потерпел крушение в Мазановском районе Амурской области. Известно о шести погибших и одном раненом.
По информации российских властей, во время взлета у бомбардировщика отказали двигатели.
Что известно о самолете Ту-95
Ту-95МС — стратегический ракетоносец российской армии, который используется в качестве одного из основных носителей дальнобойных крылатых ракет. Самолет был создан еще во времена СССР, однако его модернизированные версии до сих пор остаются частью российской стратегической авиации.
Особенностью Ту-95 являются четыре мощных турбовинтовых двигателя и способность совершать длительные полёты на большие расстояния. Максимальная скорость самолета составляет около 830 км/ч, а дальность полета в зависимости от нагрузки может достигать более 10 тысяч километров. Экипаж состоит из семи человек.
Для Украины Ту-95МС представляет особую угрозу из-за возможности применения дальнобойных ракет. В частности, этот тип самолета является носителем крылатых ракет Х-101, которые Россия использует при нанесении ударов по украинским городам и объектам инфраструктуры.
Количество ракет, которое может нести конкретный самолет, зависит от его модификации и фактического состояния вооружения.
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