Российский Ми-8 упал на трассу на Сахалине из-за нехватки топлива

Крушение российского вертолёта Ми-8 на Сахалине. Фото: кадр из видео

Российский Ми-8 совершил аварийную посадку прямо на автомобильную трассу на Сахалине. По данным местных пабликов, у вертолета из-за нехватки топлива заглохли оба двигателя. На борту находились представитель избирательной комиссии, четверо журналистов и трое членов экипажа.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на российские СМИ.

Реклама

Что известно об аварии Ми-8 на Сахалине

Инцидент произошел в Долинском районе Сахалинской области РФ. Вертолет возвращался с мыса Терпения в Поронайском районе, где проходило досрочное голосование на выборах в Госдуму РФ.

По сообщениям местных пабликов, во время обратного полёта у Ми-8 из-за нехватки топлива отключились оба двигателя. Вертолёт начал терять высоту и не долетел примерно 5 км до аэродрома.

Экипажу удалось посадить вертолёт прямо на проезжую часть. После этого Ми-8 скатился с дороги в кювет.

Читайте также:

На борту находились представитель Сахалинской областной избирательной комиссии, четверо журналистов местных телеканалов и трое членов экипажа.

По предварительной информации, погибших и серьезно травмированных нет. В российской избирательной комиссии заявили, что пассажиры и члены экипажа отделались ушибами и ссадинами. Также, по её данным, на проезжей части нет жертв и разрушений.

Причину нехватки топлива должны установить в ходе расследования.

Отмечается, что для обеспечения голосования в отдалённых и труднодоступных районах Россия использует воздушный транспорт, предоставляемый Министерством обороны РФ.

Новини.LIVE сообщали, что в России продлили ограничения на экспорт дизельного топлива, судового топлива и газойля для прямых производителей до 30 сентября. Решение было принято на фоне дефицита топлива в ряде российских регионов и проблем с работой нефтеперерабатывающих мощностей. По данным ISW, продолжительные удары Украины по российской нефтяной инфраструктуре снижают возможности РФ экспортировать топливо.

Новини.LIVE также писали, что в Москве и ряде регионов России водители массово стоят в очередях на АЗС из-за проблем с доступностью бензина. Десятки и сотни автомобилей были замечены у заправок в Московской, Тамбовской, Тульской, Воронежской и других областях 15–16 августа 2026 года. На трассе М-4 "Дон" в Ростовской области, по словам очевидцев, в очереди на заправку находилось около 200 машин.