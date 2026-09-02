Российский Ми-8 упал на трассу на Сахалине из-за нехватки топлива

На Сахалине российский Ми-8 упал на трассу из-за нехватки топлива
Российский Ми-8 совершил аварийную посадку прямо на автомобильную трассу на Сахалине. По данным местных пабликов, у вертолета из-за нехватки топлива заглохли оба двигателя. На борту находились представитель избирательной комиссии, четверо журналистов и трое членов экипажа.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на российские СМИ.
Что известно об аварии Ми-8 на Сахалине
Инцидент произошел в Долинском районе Сахалинской области РФ. Вертолет возвращался с мыса Терпения в Поронайском районе, где проходило досрочное голосование на выборах в Госдуму РФ.
По сообщениям местных пабликов, во время обратного полёта у Ми-8 из-за нехватки топлива отключились оба двигателя. Вертолёт начал терять высоту и не долетел примерно 5 км до аэродрома.
Экипажу удалось посадить вертолёт прямо на проезжую часть. После этого Ми-8 скатился с дороги в кювет.
На борту находились представитель Сахалинской областной избирательной комиссии, четверо журналистов местных телеканалов и трое членов экипажа.
По предварительной информации, погибших и серьезно травмированных нет. В российской избирательной комиссии заявили, что пассажиры и члены экипажа отделались ушибами и ссадинами. Также, по её данным, на проезжей части нет жертв и разрушений.
Причину нехватки топлива должны установить в ходе расследования.
Отмечается, что для обеспечения голосования в отдалённых и труднодоступных районах Россия использует воздушный транспорт, предоставляемый Министерством обороны РФ.
Новини.LIVE сообщали, что в России продлили ограничения на экспорт дизельного топлива, судового топлива и газойля для прямых производителей до 30 сентября. Решение было принято на фоне дефицита топлива в ряде российских регионов и проблем с работой нефтеперерабатывающих мощностей. По данным ISW, продолжительные удары Украины по российской нефтяной инфраструктуре снижают возможности РФ экспортировать топливо.
Новини.LIVE также писали, что в Москве и ряде регионов России водители массово стоят в очередях на АЗС из-за проблем с доступностью бензина. Десятки и сотни автомобилей были замечены у заправок в Московской, Тамбовской, Тульской, Воронежской и других областях 15–16 августа 2026 года. На трассе М-4 "Дон" в Ростовской области, по словам очевидцев, в очереди на заправку находилось около 200 машин.