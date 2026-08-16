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Главная Новости дня В Москве и регионах РФ образовались длинные очереди за бензином

В Москве и регионах РФ образовались длинные очереди за бензином

Ua ru
Дата публикации 16 августа 2026 21:18
В Москве и регионах РФ образовались длинные очереди за бензином
Россияне на АЗС. Фото: российские СМИ

В Москве и ряде регионов России водители массово выстроились в очереди на АЗС из-за проблем с доступностью бензина. Очевидцы 15–16 августа зафиксировали десятки и сотни автомобилей у заправок, а в отдельных регионах водители сообщают об отсутствии популярных марок топлива.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на российские СМИ.

Где возникли очереди за бензином

Как сообщает ASTRA, длинные очереди зафиксировали в Москве и Московской области. На одном из видео женщина, проезжая мимо АЗС в столице, говорит об отсутствии бензина и ухудшении ситуации.

Очередь также образовалась на заправке в поселке радхоза имени Ленина в Подмосковье. Очевидцы снимают десятки автомобилей, ожидающих возможности заправиться.

Проблемы с топливом фиксируются и в других регионах РФ. В Тамбовской области, по словам местной жительницы, на заправках "Роснафты" водители ждут бензовозы. Она утверждает, что дизельное топливо есть, однако бензин марки АИ-92 доступен лишь на отдельных АЗС, а АИ-95 вообще отсутствовал на многих заправках.

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На трассе М-4 в очереди стоят около 200 автомобилей

Длинные очереди зафиксировали также в Тульской и Воронежской областях. На одном из видео водитель более минуты проезжает вдоль колонны автомобилей, ожидающих на заправке.

На трассе М-4 "Дон" в Ростовской области, по данным очевидцев, у АЗС образовалась очередь примерно из 200 машин.

Проблемы с доступностью бензина также фиксируются в Красногорске Московской области и под Самарой. Местные водители публикуют видео с многокилометровыми или длительными очередями на заправках.

Причины перебоев с поставками бензина и масштабы дефицита в различных регионах России пока требуют отдельного подтверждения.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что Силы обороны Украины в ночь на 16 августа нанесли удар по российскому «Комбинату Каменский» в Ростовской области. На территории предприятия, производящего твердое ракетное топливо для реактивных систем "Ураган", "Смерч" и "Торнадо-С", зафиксирован пожар. Размер нанесенного ущерба в настоящее время уточняется.

Также Новини.LIVE писали, что в Подмосковье после атаки беспилотников загорелся один из крупнейших логистических комплексов Wildberries. Пожар возник на складе в Коледино, площадь которого составляет около 250 тысяч квадратных метров.

бензин Москва топливо дефицит Россия
Кристина Павлова - редактор ленты новостей
Автор:
Кристина Павлова

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