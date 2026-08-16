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Главная Новости дня Топливо для "Смерчей": ВСУ атаковали оборонный завод в России

Топливо для "Смерчей": ВСУ атаковали оборонный завод в России

Ua ru
Дата публикации 16 августа 2026 15:00
Силы обороны нанесли удар по заводу по производству ракетного топлива в РФ
Взрыв в России. Фото иллюстративное: российские СМИ

Силы обороны Украины в ночь на 16 августа нанесли удар по предприятию военно-промышленного комплекса России "Комбинат Каменский" в Каменск-Шахтинском Ростовской области. Кроме того, подтверждены и другие результаты ударов.

Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ, передает Новини.LIVE.

Поражение предприятия "Комбинат Каменский"

Подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по предприятию ВПК РФ — "Комбинату Каменский". На территории объекта зафиксирован пожар. В настоящее время степень ущерба и результаты уточняются.

Это предприятие является стратегическим для агрессора, поскольку специализируется на производстве твёрдого ракетного топлива для реактивных систем залпового огня "Ураган", "Смерч" и "Торнадо-С", а также для авиационных средств поражения и различных типов ракетных комплексов.

Другие результаты поражений

Параллельно Генштаб подтвердил успешные результаты предыдущих ударов на территории России.

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"По результатам анализа дополнительных данных подтверждена остановка предприятия ООО "Запсибнефтехим" в Тобольске Тюменской области после поражения 10 августа 2026 года Центральной газофракционирующей установки № 1", — говорится в сообщении.

ООО "Запсибнефтехим" является одним из крупнейших нефтехимических комплексов России, осуществляющим переработку углеводородного сырья и производящим полимерную и другую нефтехимическую продукцию.

Кроме того, подтверждено поражение 11 августа установки гидрокрекинга, установок первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ-3, ЭЛОУ-АВТ-6, ЭЛОУ-АТ и установки вторичной перегонки легких нефтяных фракций 22-4М5 на ПАО "Орскнефтеоргсинтез"Орске.

"ПАО "Орскнефтеоргсинтез" — крупный нефтеперерабатывающий завод РФ, осуществляющий переработку нефти и производящий бензины, дизельное и авиационное топливо, мазут и т. д. Продукция предприятия используется для обеспечения потребностей вооруженных сил и военно-промышленного комплекса РФ", — добавили в Генштабе ВСУ.

Как писали Новини.LIVE, в ночь на 16 августа Московскую область атаковали дроны, после чего там вспыхнул масштабный пожар на складе маркетплейса Wildberries. Речь идет о крупнейшем логистическом объекте компании.

А в ночь на 14 августа в России снова раздавались мощные взрывы в результате атаки БпЛА. В частности, вспыхнул масштабный пожар в порту Усть-Луга, а в работе гражданской авиации возникли перебои.

война ВСУ Украина Генштаб ВСУ Россия
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула

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