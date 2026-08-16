Пожар на складе Wildberries в Подмосковье: горит склад площадью 200 тысяч м²

Пожар на складе Wildberries. Фото: российские СМИ

В ночь на 16 августа Московская область подверглась атаке беспилотников, там продолжает гореть крупный склад маркетплейса Wildberries. По данным Telegram-каналов, огонь охватил крупнейший склад компании, площадь которого составляет около 200 тысяч квадратных метров.

Об этом пишут российские Telegram-каналы, передает Новини.LIVE.

Пожар на крупнейшем складе Wildberries

Сообщается, что масштабный пожар продолжается на территории складского комплекса Wildberries в Коледино, Московская область. По предварительным данным, речь идет о крупнейшем складе компании, площадь которого достигает около 200 тысяч квадратных метров.

Размеры объекта могут затруднять тушение пожара, ведь речь идет об огромной складской площади.

В Telegram-каналах продолжают публиковать сообщения о пожаре и кадры с места происшествия. На них видно значительное возгорание на территории складского комплекса.

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Из-за масштабов возгорания ситуация на объекте остается сложной. Информация о возможных убытках компании и уничтоженных товарах пока отсутствует.

Ситуация на месте остается динамичной, поэтому информация о масштабах пожара и его последствиях может уточняться.

Дым от сильного пожара на крупнейшем складе Wildberries. Фото: Telegram

Новини.LIVE сообщали, что украинские хакеры провели масштабную кибератаку на цифровую инфраструктуру крупнейшего российского маркетплейса Wildberries, который играет важную роль в экономике страны-агрессора. В результате атаки в работе электронных систем компании произошли серьезные сбои, из-за которых было парализовано обслуживание клиентов и проведение финансовых операций. Кибератака, по предварительным данным, привела к значительным финансовым потерям для компании и стала продолжением ударов по ее складской инфраструктуре.

Новини.LIVE писали, что кроме того, 15 августа, в субботу, президент Украины Владимир Зеленский сообщил о новых результатах украинских дальнобойных ударов по военным и промышленным объектам на территории России. По его словам, среди пораженных целей — ракетно-космический центр "Прогресс" в Самаре, военный аэродром "Саваслейка" и нефтяной объект в Усть-Луге, а для атаки на "Прогресс" украинские военные использовали ракеты "Фламинго".