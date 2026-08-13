Убытки Wildberries от атак ВСУ: в России уничтожено 12 мега-хабов компании

Пожар на складе Wilberries 24 июля. Фото: российские СМИ

Массированные атаки Сил обороны Украины на склады Wildberries в России привели к потере около 33 % всех складских мощностей компании, превратив в руины как минимум 12 гигантских хабов. В результате экономисты подсчитали, что общие убытки от уничтоженного имущества сопоставимы с годовыми бюджетами целых российских регионов. Учитывая дефицит российской казны, власти не в состоянии компенсировать потери продавцам, что грозит рынку электронной коммерции волной банкротств.

Об этом Новини.LIVE пишет со ссылкой на российские СМИ.

У Кремля нет средств для компенсации убытков продавцам Wildberries

Как сообщил аналитик агентства Data Insight Сергей Семко в комментарии для издания The New York Times, у компании Wildberries практически не осталось крупных складов, ведь каждый день один склад за другим методично уничтожается. По оценкам экспертов, в результате ударов ВСУ практически дотла сгорели как минимум 12 мега-хабов, что лишило маркетплейс трети всех его складских площадей. При этом онлайн-гигант контролирует половину всего рынка электронной коммерции в РФ, имеет почти сто тысяч пунктов выдачи заказов и годовой оборот в 6 триллионов рублей.

Общие убытки от уничтожения товарно-материальных ценностей на пострадавших складах аналитики Data Insight оценивают в 480 миллиардов рублей. Эта сумма равна или превышает годовые финансовые планы многих субъектов РФ.

В частности, она почти сравнялась с бюджетами таких богатых регионов, как Ханты-Мансийский автономный округ (476 млрд рублей) и Красноярский край (527 млрд рублей). Потери Wildberries в 1,6 раза превышают бюджет Иркутской области (303 млрд рублей), почти в четыре раза превышают годовые доходы Пензенской или Смоленской областей и в 14–17 раз превышают бюджеты Калмыкии, Ненецкого или Еврейского автономных округов.

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Прямые убытки самой компании оцениваются в 100–200 миллиардов рублей на фоне стремительного падения продаж. Источники издания The Bell отмечают, что общая потребность компании в привлечении средств может достичь 1,3 триллиона рублей. Чтобы сохранить бизнес и возобновить деятельность, маркетплейсу придётся нарастить долг именно на эту сумму. Вероятно, спасать бизнес Татьяны Ким, состояние которой оценивается в 8 миллиардов долларов США, будет вынуждено государство.

Однако возможности российского правительства сильно ограничены. Источник Reuters, близкий к Кремлю, заявил, что масштаб разрушений в Wildberries является серьёзным ударом по экономике, который неизбежно спровоцирует в дальнейшем волну банкротств. В настоящее время российское правительство готовит меры поддержки для продавцов, потерявших товар, однако прямых денежных выплат они не предусматривают. Пострадавшим бизнесменам планируется предложить лишь налоговые льготы, кредитные каникулы и льготное кредитование.

В российском бюджете отсутствуют сотни миллиардов рублей для прямой помощи продавцам, отмечает собеседник Reuters. Причиной этого стал огромный дефицит федеральной казны РФ, который по итогам января–июля уже достиг 6,5 триллиона рублей. Главный фактор финансовой дыры — расходы на войну против Украины, которые по итогам года могут превысить первоначально запланированную смету на 40%.

Как ранее писали Новини.LIVE, украинские войска нанесли серию мощных ударов по стратегическим объектам РФ, обеспечивающим российский фронт.

Так, несколько дней назад крупнейший российский завод по производству сжиженного нефтяного газа "Сибур Запсибнефтехим", расположенный в Тобольске Тюменской области, приостановил работу на неопределенный срок из-за последствий атаки беспилотников. Поскольку этот стратегический комплекс обеспечивал около 40% общероссийского выпуска сжиженного нефтяного газа, его повреждение уже привело к полной остановке биржевых продаж топлива из этого региона.

В ночь на 10 августа украинские Силы обороны нанесли успешные удары по ряду вражеских объектов, в частности точно поразив нефтеперерабатывающий завод "Танеко" в татарстанском Нижнекамске.

Уже на следующую ночь, 11 августа, серия мощных взрывов прогремела вблизи Воронежа. В результате атаки вспыхнули масштабные пожары, охватившие местный нефтеперерабатывающий комплекс, теплоэлектроцентраль и логистический хаб компании Wildberries.