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Главная Новости дня Зеленский подтвердил применение «Фламинго» в Саваслейке и центре «Прогресс» в РФ

Зеленский подтвердил применение «Фламинго» в Саваслейке и центре «Прогресс» в РФ

Ua ru
Дата публикации 15 августа 2026 11:47
Зеленский заявил об ударах по ключевым объектам России — подробности
Владимир Зеленский. Фото: Владимир Зеленский/Facebook

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о новых результатах дальних ударов по российским военным и промышленным объектам. По его словам, среди пораженных целей — предприятие «Роскосмоса», аэродром «Саваслейка» и нефтяной объект.

Об этом Владимир Зеленский заявил в своём Facebook, передаёт Новости.LIVE.

Поражено предприятие «Роскосмоса»

По словам президента, в Самарской области России был поражен центр «Прогресс», который входит в структуру «Роскосмоса» и, в частности, занимается производством электроники.

Зеленский отметил, что в ходе операции применялись украинские ракеты «Фламинго». Расстояние от украинской границы до объекта составляет около 900 километров.

Президент назвал поражение предприятия важным результатом украинских дальнобойных ударов.

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Удар по аэродрому «Саваслейка»

Отдельно глава государства сообщил о поражении аэродрома «Саваслейка» в России. По его словам, там базируются носители российских ракет, которые используются для ударов по украинским городам и селам.

Расстояние от Украины до аэродрома, по словам Зеленского, составляет около 700 километров.

Поврежден нефтяной объект в Усть-Луге

Также президент сообщил о зафиксированных повреждениях нефтяного объекта на территории населенного пункта Усть-Луга. Он отметил, что этот объект расположен на расстоянии более 800 километров от украинской границы.

Зеленский поблагодарил все подразделения, задействованные в операциях, за точность и подчеркнул важность дальнейшего снижения военного потенциала России.

«Наш план дальнобойных санкций против России за эту войну выполняется», — заявил президент.

Он также подчеркнул, что Украина будет продолжать работать над тем, чтобы российский потенциал ведения войны сокращался, а последствия войны становились для России ощутимыми.

Новость дополняется...

Владимир Зеленский война в Украине ракета Фламинго удары по РФ Fire Point
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна

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