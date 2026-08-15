Зеленський заявив про удари по ключових об'єктах Росії - деталі

Володимир Зеленський. Фото: Володимир Зеленський/Facebook

Президент України Володимир Зеленський повідомив про нові результати українських далекобійних ударів по військових та промислових об'єктах на території Росії, за його словами, серед уражених цілей — ракетно-космічний центр "Прогрес" у Самарі, військовий аеродром "Саваслейка" та нафтовий об'єкт в Усть-Лузі. Глава держави зазначив, що під час удару по "Прогресу" застосували українські ракети "Фламінго".

Про це Володимир Зеленський заявив в своєму Facebook, передає Новини.LIVE.

Уражено підприємство "Роскосмосу"

За словами президента, у Самарському регіоні Росії було уражено центр "Прогрес", який входить до структури "Роскосмосу" та, зокрема, займається виробництвом електроніки.

Зеленський зазначив, що під час операції застосовувалися українські ракети "Фламінго". Відстань від українського кордону до об'єкта становить близько 900 кілометрів.

Президент назвав ураження підприємства важливим результатом українських далекобійних ударів.

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Удар по аеродрому "Саваслейка"

Окремо глава держави повідомив про ураження аеродрому "Саваслейка" в Росії. За його словами, там базуються носії російських ракет, які використовуються для ударів по українських містах і селах.

Відстань від України до аеродрому, за словами Зеленського, становить близько 700 кілометрів.

Пошкоджено нафтовий об'єкт в Усть-Лузі

Також президент повідомив про зафіксовані пошкодження нафтового об'єкта на території населеного пункту Усть-Луга. Він зазначив, що цей об'єкт розташований на відстані понад 800 кілометрів від українського кордону.

Зеленський подякував усім підрозділам, які були залучені до операцій, за точність та наголосив на важливості подальшого зниження військового потенціалу Росії.

"Наш план далекобійних санкцій проти Росії за цю війну виконується", — заявив президент.

Він також наголосив, що Україна продовжуватиме працювати над тим, щоб російський потенціал ведення війни зменшувався, а наслідки війни ставали для Росії відчутними.

Раніше Новини.LIVE писали, що у ніч на 15 серпня в Самарі пролунали вибухи, після чого в місті виникла пожежа. Місцеві жителі припустили, що причиною міг стати ракетний удар, а співвласник компанії Fire Point Денис Штілерман своїм дописом натякнув на можливе застосування ракети "Фламінго".

Також Новини.LIVE інформували, що Президент України Володимир Зеленський повідомив про посилення стратегічної операції, спрямованої на блокування російського південного напрямку. За його словами, Україна збільшує інтенсивність далекобійних ударів, обмежує роботу російського нафтового сектору та завдає ударів по військовій логістиці РФ. Також глава держави анонсував новий пакет санкцій і подальші обмеження проти російського військово-промислового комплексу та фінансових посередників.