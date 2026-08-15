Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноДеньги ВСУСпортМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевОлимпиадаLifeЖизньПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня В Самаре могла ударить "Фламинго": Штилерман намекнул

В Самаре могла ударить "Фламинго": Штилерман намекнул

Ua ru
Дата публикации 15 августа 2026 09:04
Штилерман намекнул на удар «Фламинго» по Самаре
Соучредитель компании Fire Point Денис Штилерман. Фото: Fire Point/Defender Media

В Самаре ночью 15 августа раздались взрывы и вспыхнул пожар, который местные жители связывают с возможным ракетным ударом. На возможный удар ракетой "Фламинго" намекнул совладелец компании Fire Point Денис Штилерман, однако официального подтверждения этого пока нет.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на публикацию Штилермана в X.

Что известно о взрыве в Самаре

В ночь на 15 августа жители Самары сообщили о взрывах и пожаре в городе. В сети начали распространяться видео с места происшествия, на которых видны последствия вероятной атаки.

На одном из опубликованных видео есть надпись о том, что кадры якобы сняты после "ракетного удара". В то же время независимого подтверждения того, что именно стало причиной взрыва и пожара, пока нет.

Совладелец Fire Point намекнул на "Фламинго"

Денис Штилерман, один из владельцев украинской компании Fire Point, занимающейся производством ракет и беспилотников, опубликовал в социальной сети X видеос запуском ракеты.

Читайте также:

Публикация появилась на фоне сообщений о взрыве в Самаре. Из-за этого ее связали с возможной атакой на город и предположили, что для удара могла быть использована украинская ракета "Фламинго".

Впрочем, Штилерман прямо не заявлял, что именно "Фламинго" была использована во время этой атаки. Поэтому пока речь идет лишь о возможной причастности ракеты к инциденту.

Какой завод мог стать целью

По предварительной информации, целью удара могло стать предприятие "Авиакор" в Самаре. Это авиационный завод, который связывают с обеспечением потребностей российской авиационной промышленности.

Предприятие производит и ремонтирует авиационную технику, а также участвует в работах по модернизации российских самолетов. Учитывая это, возможный удар по заводу может иметь значение для российского военно-промышленного комплекса.

В Самаре могла ударить "Фламинго": Штилерман намекнул - фото 1
Пост Дениса Штилермана. Скриншот: X

Новини.LIVE сообщали, что украинские Силы обороны нанесли удар по очередному объекту российской нефтеперерабатывающей промышленности в Тобольске, расположенном в Сибири. Президент Владимир Зеленский отметил, что цель находится на расстоянии более 2,5 тысячи километров от Украины.

Новини.LIVE писали, что Владимир Зеленский сообщил, что 12 августа получил доклад о результатах украинской операции в районе Новороссийска. По словам Зеленского, в ходе этой операции впервые удалось скоординированно применить сразу несколько типов украинского вооружения — ракеты, беспилотники и беспилотные катера. В частности, речь идет о "Палянице", "Аду", "Барсе", "Длинном Нептуне", а также о дронах MICH, Fire Point, "Рамзай", "Сичень", "Траст", "Харьок", "Бобер", "Лютий", "Довбуш" и беспилотные катера "Сарган" и "Мамай".

война в Украине Россия удары по РФ Fire Point Денис Штилерманн
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации