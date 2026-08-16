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Головна Новини дня Паливо для "Смерчів": ЗСУ атакували оборонний завод у Росії

Паливо для "Смерчів": ЗСУ атакували оборонний завод у Росії

Ua ru
Дата публікації: 16 серпня 2026 15:00
Сили оборони уразили завод з виробництва ракетного палива в РФ
Вибух у Росії. Фото ілюстративне: росЗМІ

Сили оборони України у ніч проти 16 серпня уразили підприємство воєнно-промислового комплексу Росії "Комбинат Каменский" у Каменськ-Шахтинському Ростовської області. Крім того, підтверджено інші результати ударів.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ, передає Новини.LIVE.

Ураження підприємства "Комбинат Каменский"

Підрозділи Сил оборони України завдали удару по підприємству ВПК РФ — "Комбинату Каменский".  На території обʼєкта зафіксовано пожежу. Наразі ступінь збитків та результати уточнюють.

Це підприємство є стратегічним для агресора, оскільки спеціалізується на виготовленні твердого ракетного палива для реактивних систем залпового вогню "Ураган", "Смерч" і "Торнадо-С", а також для авіаційних засобів ураження та різновидів ракетних комплексів.

Інші результати уражень

Паралельно Генштаб підтвердив успішні наслідки попередніх уражень на території Росії

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"За результатами аналізу додаткових даних підтверджено зупинку підприємства ТОВ "Запсибнефтехим" у Тобольську Тюменської області після ураження 10 серпня 2026 року Центральної газофракціонуючої установки № 1", — йдеться у повідомленні.

ТОВ "Запсибнефтехим" є одним із найбільших нафтохімічних комплексів Росії, що здійснює переробку вуглеводневої сировини та виробляє полімерну та іншу нафтохімічну продукцію.

Крім того, підтверджено ураження 11 серпня установки гідрокрекінгу, установок первинної переробки нафти ЕЛОУ-АВТ-3, ЕЛОУ-АВТ-6, ЕЛОУ-АТ та установки вторинної перегонки легких нафтових фракцій 22-4М5 на ПАТ "Орскнефтеоргсинтез" в Орську. 

"ПАТ "Орскнефтеоргсинтез" — великий нафтопереробний завод РФ, що здійснює переробку нафти та виробляє бензини, дизельне й авіаційне пальне, мазут тощо. Продукція підприємства використовується для забезпечення потреб збройних сил та воєнно-промислового комплексу РФ", — додали в Генштабі ЗСУ. 

Як писали Новини.LIVE, у ніч проти 16 серпня Московську область атакували дрони, після чого там спалахнула масштабна пожежа на складі маркетплейсу Wildberries. Йдеться про найбільший логістичний обʼєкт компанії.

А у ніч проти 14 серпня у Росії знову лунали потужні вибухи внаслідок атаки БпЛА. Зокрема, спалахнула масштабна пожежа в порту Усть-Луга, а в роботі цивільної авіації виникли перебої.

війна ЗСУ Україна Генштаб ЗСУ Росія
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула

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