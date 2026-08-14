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Головна Новини дня Дронова атака на Москву та Усть-Лугу: у Росії зупинили аеропорти

Дронова атака на Москву та Усть-Лугу: у Росії зупинили аеропорти

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Дата публікації: 14 серпня 2026 10:09
Атака дронів на Москву та Ленінградську область 14 серпня: пожежа в порту
Пожежа в Єнакієво. Фото: кадр з відео

Масований наліт безпілотників сколихнув Росію в ніч проти 14 серпня. Відомо, що атака спричинила потужну пожежу в порту Усть-Луга та збої в роботі авіації. Тим часом російська влада відзвітувала нібито про знешкодження 54 дронів над Ленінградською областю.

Про це повідомляють мешканці атакованих регіонів в соцмережах та росЗМІ, передає Новини.LIVE.

В Росії гриміли вибухи 14 серпня

У ніч проти 14 серпня територія Російської Федерації зазнала масштабної атаки ударних безпілотників, унаслідок якої спалахнула пожежа в районі морського порту Усть-Луга та було зафіксовано руйнування інфраструктури. Через загрозу з повітря в кількох російських аеропортах діяли тимчасові обмеження на виліт і прийом пасажирських літаків.

Усть-Луга
Морський порт Усть-Луга. Фото: соцмережі

Згідно з офіційними повідомленнями російської сторони, найбільша кількість дронів була спрямована на північно-західні та столичні регіони. Зокрема, влада Ленінградської області оголосила про нібито ліквідацію 54 безпілотних літальних апаратів.

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Повідомлення мера Москви про атаку. Фото: скриншот

Водночас мер Москви Сергій Собянін стверджує, що протиповітряна оборона відбила наліт щонайменше 12 безпілотників, які рухалися в напрямку столиці РФ.

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Пожежа в ТЦ "Галактика". Фото: кадр з відео

Також відомо, що під атакою опинився ТЦ "Галактика" у Єнакієво, що на території тимчасово окупованої росіянами Донецької області. 

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що посилення українських дронових ударів углиб РФ налякало російського диктатора настільки, що Кремль мусив суттєво змінити протоколи безпеки. Відомо, що для приховування пересування Володимира Путіна дедалі частіше використовують бронепоїзди, фальшиві кортежі та заздалегідь записані відео зустрічей.

Разом з тим успішна далекобійна кампанія помітно посилила позиції Києва напередодні контактів із Вашингтоном. Нові спроможності Сил оборони уражати стратегічні об'єкти ворога створюють передумови для більш жорсткого тиску команди Дональда Трампа на Москву.

Паралельно українські атаки по логістиці ритейлера Wildberries знищили третину складських потужностей компанії, щонайменше 12 великих хабів. Колосальні збитки, порівнянні з бюджетами окремих російських регіонів, загрожують російським бізнесменам хвилею банкрутств через нездатність держави компенсувати втрати.

пожежа обстріли Москва дрони Росія ракетний удар
Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Автор:
Анастасія Постоєнко

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