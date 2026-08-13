Путін ховається від дронів у бронепоїзді та фейкових кортежах

Володимир Путін. Фото ілюстративне: росЗМІ

Російський президент Володимир Путін посилив заходи безпеки через українські далекобійні безпілотники та дедалі частіші удари по території РФ. За даними The New York Times, для приховування його місця перебування Кремль може використовувати фейкові кортежі, бронепоїзд і заздалегідь записані відео зустрічей.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на The New York Times.

Як Кремль приховує пересування Путіна

За даними американського видання, президентський кортеж, який рухається вулицями Москви, може бути відволікальним маневром. Співрозмовник NYT, який має зв’язки у Кремлі, підтвердив, що в окремих випадках самого Путіна в автомобілях такого кортежу може не бути.

Для поїздок російський президент також використовує спеціальний бронепоїзд, замаскований під звичайний пасажирський склад. За інформацією, яку раніше отримували журналісти, потяг обладнаний тренажерним залом, спа-салоном та спеціальними засобами зв’язку.

Окремі залізничні гілки для цього потяга прокладають до президентських резиденцій. Зокрема, біля резиденції Путіна на Валдаї журналісти NYT ще у 2021 році звернули увагу на нову залізничну гілку та станцію, якої не було на офіційних залізничних картах.

Читайте також:

Кремль приховує реальний час зустрічей Путіна

Окремим способом приховування місця перебування російського президента можуть бути заздалегідь записані відео. За словами журналістки Фаріди Рустамової, на які посилається NYT, між реальною зустріччю Путіна та її показом на російському телебаченні як актуальної події іноді минає

Журналісти вже намагалися встановити час запису таких відео за деталями в кадрі. Зокрема, "Радіо Свобода" звертало увагу на стан рослини в кабінеті Путіна, що дозволило припустити: частину зустрічей зняли задовго до їхньої телевізійної трансляції.

Чому Путін посилює заходи безпеки

Посилення заходів охорони пов’язують із розширенням географії ударів українських безпілотників по території Росії. За даними NYT, це вже впливає на пересування російського президента.

Додаткові побоювання у Кремлі, як зазначає видання, виникли після ліквідації Ізраїлем іранського лідера Алі Хаменеї. Перед ударом ізраїльська сторона використовувала дані про пересування Хаменеї та його оточення. Після цього російські спецслужби, за інформацією Financial Times, тимчасово відключали камери спеціальної системи спостереження, яку використовують для захисту Путіна та його найближчих соратників.

Водночас конкретні деталі щодо пересування Путіна та роботи його охорони базуються переважно на інформації джерел медіа й не можуть бути незалежно підтверджені.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що у Росії було уражено Сизранський нафтопереробний завод у Самарській області, який має потужність переробки близько 8,5 млн тонн нафти на рік. У Міністерстві оборони України підтвердили удар по підприємству, зазначивши, що воно є одним із важливих об’єктів російської паливної інфраструктури. Детальніше про удар по Сизранському НПЗ

Також Новини.LIVE писали про удар бійців ГУР по Ільському нафтопереробному заводу в Краснодарському краї РФ. Після атаки на території підприємства спалахнула пожежа. Ільський НПЗ є одним із підприємств російської нафтопереробної галузі, тому його ураження впливає на роботу паливної інфраструктури країни-агресора. Детальніше про удар по Ільському НПЗ.