У Москві та регіонах РФ виникли довгі черги за бензином

Росіяни на АЗС. Фото: росЗМІ

У Москві та низці регіонів Росії водії масово вишикувалися в черги на АЗС через проблеми з доступністю бензину. Очевидці 15–16 серпня зафіксували десятки й сотні автомобілів біля заправок, а в окремих регіонах водії повідомляють про відсутність популярних марок пального. Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на росЗМІ.

Де виникли черги за бензином

Як повідомляє ASTRA, довгі черги зафіксували у Москві та Московській області. На одному з відео жінка, проїжджаючи повз АЗС у столиці, говорить про відсутність бензину та погіршення ситуації.

Черга також утворилася на заправці у селищі радгоспу імені Леніна в Підмосков’ї. Очевидці знімають десятки автомобілів, які очікують можливості заправитися.

Проблеми з пальним фіксують і в інших регіонах РФ. У Тамбовській області, за словами місцевої мешканки, на заправках "Роснафти" водії очікують на бензовози. Вона стверджує, що дизельне пальне є, однак бензин марки АІ-92 доступний лише на окремих АЗС, а АІ-95 взагалі не було на багатьох заправках.

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На трасі М-4 у черзі стоять близько 200 автомобілів

Довгі черги зафіксували також у Тульській та Воронезькій областях. На одному з відео водій понад хвилину проїжджає вздовж колони автомобілів, які очікують на заправці.

На трасі М-4 "Дон" у Ростовській області, за даними очевидців, біля АЗС утворилася черга приблизно зі 200 машин.

Проблеми з доступністю бензину також фіксують у Красногорську Московської області та під Самарою. Місцеві водії публікують відео з багатокілометровими або тривалими чергами на заправках.

Причини перебоїв із постачанням бензину та масштаби дефіциту в різних регіонах Росії наразі потребують окремого підтвердження.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що Сили оборони України у ніч проти 16 серпня уразили російський "Комбинат Каменский" у Ростовській області. На території підприємства, яке виробляє тверде ракетне паливо для реактивних систем "Ураган", "Смерч" і "Торнадо-С", зафіксували пожежу. Ступінь завданих збитків наразі уточнюється.

Також Новини.LIVE писали, що у Підмосков’ї після атаки безпілотників спалахнув один із найбільших логістичних комплексів Wildberries. Пожежа виникла на складі в Коледіно, площа якого становить близько 250 тисяч квадратних метрів.