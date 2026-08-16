Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняГрядкаКультАвтоДім та городРинок нерухомостіВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноГроші ЗСУСпортМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаКиївОлімпіадаLifeЖиттяПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня У Москві та регіонах РФ виникли довгі черги за бензином

У Москві та регіонах РФ виникли довгі черги за бензином

Ua ru
Дата публікації: 16 серпня 2026 21:18
У Москві та регіонах РФ виникли довгі черги за бензином
Росіяни на АЗС. Фото: росЗМІ

У Москві та низці регіонів Росії водії масово вишикувалися в черги на АЗС через проблеми з доступністю бензину. Очевидці 15–16 серпня зафіксували десятки й сотні автомобілів біля заправок, а в окремих регіонах водії повідомляють про відсутність популярних марок пального.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на росЗМІ.

Де виникли черги за бензином

Як повідомляє ASTRA, довгі черги зафіксували у Москві та Московській області. На одному з відео жінка, проїжджаючи повз АЗС у столиці, говорить про відсутність бензину та погіршення ситуації.

Черга також утворилася на заправці у селищі радгоспу імені Леніна в Підмосков’ї. Очевидці знімають десятки автомобілів, які очікують можливості заправитися.

Проблеми з пальним фіксують і в інших регіонах РФ. У Тамбовській області, за словами місцевої мешканки, на заправках "Роснафти" водії очікують на бензовози. Вона стверджує, що дизельне пальне є, однак бензин марки АІ-92 доступний лише на окремих АЗС, а АІ-95 взагалі не було на багатьох заправках.

Читайте також:

На трасі М-4 у черзі стоять близько 200 автомобілів

Довгі черги зафіксували також у Тульській та Воронезькій областях. На одному з відео водій понад хвилину проїжджає вздовж колони автомобілів, які очікують на заправці.

На трасі М-4 "Дон" у Ростовській області, за даними очевидців, біля АЗС утворилася черга приблизно зі 200 машин.

Проблеми з доступністю бензину також фіксують у Красногорську Московської області та під Самарою. Місцеві водії публікують відео з багатокілометровими або тривалими чергами на заправках.

Причини перебоїв із постачанням бензину та масштаби дефіциту в різних регіонах Росії наразі потребують окремого підтвердження.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що Сили оборони України у ніч проти 16 серпня уразили російський "Комбинат Каменский" у Ростовській області. На території підприємства, яке виробляє тверде ракетне паливо для реактивних систем "Ураган", "Смерч" і "Торнадо-С", зафіксували пожежу. Ступінь завданих збитків наразі уточнюється.

Також Новини.LIVE писали, що у Підмосков’ї після атаки безпілотників спалахнув один із найбільших логістичних комплексів Wildberries. Пожежа виникла на складі в Коледіно, площа якого становить близько 250 тисяч квадратних метрів.

бензин Москва пальне дефіцит Росія
Крістіна Павлова - редактор стрічки новин
Автор:
Крістіна Павлова

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації