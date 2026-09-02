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Головна Новини дня На Сахаліні російський Мі-8 впав на трасу через нестачу пального

На Сахаліні російський Мі-8 впав на трасу через нестачу пального

Ua ru
2 вересня 2026 19:43
Російський Мі-8 впав на трасу на Сахаліні через нестачу пального
Падіння російського гелікоптера Мі-8 на Сахаліні. Фото: кадр з відео

Російський Мі-8 здійснив аварійну посадку просто на автомобільну трасу на Сахаліні. За даними місцевих пабліків, у гелікоптера через нестачу пального вимкнулися обидва двигуни. На борту перебували представник виборчої комісії, четверо журналістів та троє членів екіпажу.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на росЗМІ.

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Що відомо про аварію Мі-8 на Сахаліні

Інцидент стався у Долинському районі Сахалінської області РФ. Гелікоптер повертався з мису Терпіння у Поронайському районі, де проходило дострокове голосування на виборах до Держдуми РФ.

За повідомленнями місцевих пабліків, під час зворотного польоту у Мі-8 через нестачу пального вимкнулися обидва двигуни. Гелікоптер почав втрачати висоту та не долетів близько 5 км до аеродрому.

Екіпажу вдалося посадити повітряне судно просто на проїжджу частину. Після цього Мі-8 скотився з дороги в кювет.

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На борту перебували представник Сахалінської обласної виборчої комісії, четверо журналістів місцевих телеканалів та троє членів екіпажу.

За попередньою інформацією, загиблих і серйозно травмованих немає. У російській виборчій комісії заявили, що пасажири та члени екіпажу відбулися забоями та подряпинами. Також, за її даними, на проїжджій частині немає жертв і руйнувань.

Причину нестачі пального мають встановити під час розслідування.

Зазначається, що для забезпечення голосування у віддалених і важкодоступних районах Росія використовує повітряний транспорт, який надає Міністерство оборони РФ.

Новини.LIVE інформували, що у Росії продовжили обмеження на експорт дизельного пального, суднового палива та газойлю для прямих виробників до 30 вересня. Рішення ухвалили на тлі дефіциту пального в низці російських регіонів та проблем із роботою нафтопереробних потужностей. За даними ISW, тривалі удари України по російській нафтовій інфраструктурі знижують можливості РФ експортувати паливо.

Новини.LIVE також писали, що у Москві та низці регіонів Росії водії масово стоять у чергах на АЗС через проблеми з доступністю бензину. Десятки й сотні автомобілів зафіксували біля заправок у Московській, Тамбовській, Тульській, Воронезькій та інших областях 15-16 серпня 2026 року. На трасі М-4 "Дон" у Ростовській області, за словами очевидців, у черзі на заправку перебували близько 200 машин.

гелікоптер авіакатастрофа Росія Мі-8 вертоліт
Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна

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