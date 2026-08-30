Росія продовжила заборону на експорт дизпалива на тлі дефіциту бензину

Черги до АЗС у Росії. Фото: REUTERS/Anastasia Barashkova

Російський уряд продовжив тимчасове обмеження на експорт дизельного пального, суднового палива та газойлю для прямих виробників до 30 вересня. Рішення ухвалено на тлі масштабних дефіцитів у регіонах, зумовлених систематичними ударами Сил оборони України по російській нафтопереробній інфраструктурі.

Про це йдеться в звіті ISW, передає Новини.LIVE.

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Заборона на експорт палива для прямих виробників у Росії

Уряд Росії продовжив заборону на експорт палива, аби підтримувати стабільні постачання на внутрішній ринок.

Попередні обмеження для прямих виробників залишалися чинними до 31 серпня. Наприкінці липня 2026 року російська влада повністю заборонила експорт бензину та авіаційного палива до кінця року.

Вчора голова "Роснефти" Ігор Сєчін заявив, що компанія "продовжує забезпечувати внутрішній ринок паливом попри обмеження роботи своїх нафтопереробних потужностей". Водночас у багатьох регіонах Росії та на окупованих територіях України зберігається нестача палива.

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У середині серпня завантаженість російських нафтопереробних потужностей опустилася до найнижчого рівня за останні 20 років.

"Тривалі українські удари по російській нафтовій інфраструктурі зменшують можливості Росії експортувати паливо, позбавляючи Москву можливості повною мірою скористатися перевагами зростання світових цін на нафту за останні кілька місяців через війну на Близькому Сході та змушуючи більше людей у ​​Росії відчувати наслідки війни в Україні", — розповіли в ISW.

Як писали Новини.LIVE, на тлі загострення паливної кризи в Росії різко зріс попит на каністри для бензину. Росіяни масово почали шукати місткості для зберігання пального на Wildberries та в інших пошукових системах.

Крім того, у багатьох російських містах масштабні черги до АЗС через проблеми з доступністю палива. Також повідомляється про відсутність популярних марок бензину.