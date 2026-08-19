Росіяни масово скуповують каністри для бензину через дефіцит палива

Чоловік наповнює каністру. Фото: Freepik

На тлі нової хвилі паливної кризи росіяни почали масово шукати каністри для бензину. Сплеск пошукових запитів зафіксовано як на Wildberries, так і в інших пошукових системах.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на The Moscow Times.

Жителі Росії у пошуках каністр для бензину

Згідно з російськими ЗМІ, за тиждень пошукові запити щодо каністр на Wildberries зросли в 4 рази й перевищили 106 тисяч. Але це далеко не єдина платформа, де зафіксовано зростання інтересу до ємностей для зберігання палива.

Статистика "Яндекса" показує, що в період з 10 по 16 серпня кількість запитів "каністра" сягнула 450 тисяч, збільшившись на 39%. Фразу "каністра для бензину" шукали 139 тисяч разів, що на 71% більше, ніж на початку серпня. Така сама динаміка спостерігається й у Google.

Самі росіяни в коментарях на маркетплейсах пов'язують купівлю каністр із чергами на заправках та труднощами з пошуком палива.

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Зазначимо, що паливна криза в РФ знову посилилася через нові удари України по російських НПЗ наприкінці липня та на початку серпня. Тільки в серпні було зупинено чотири великі підприємства. Станом на 16 серпня бензин і дизель були доступні лише на 28,1 % заправок по країні, а 19 серпня кілька мереж запровадили ліміти на продаж палива в Москві:

"Роснефть" — до 30 літрів на авто;

"Татнефть" — до 50 літрів;

"Газпромнефть" — до 40–60 літрів залежно від типу АЗС.

За даними Reuters, обмеження на продаж пального введено щонайменше в 10 регіонах. Також джерела агентства повідомляли, що російська влада почала перенаправляти бензин до Москви з інших регіонів.

Як повідомляли Новини.LIVE, 15 і 16 серпня в Москві та низці регіонів Росії водії масово вишикувалися в черги на АЗС через дефіцит бензину. Причому в окремих областях деякі марки палива були відсутні.

Також ми писали, що російський державний банк ВЕБ.РФ визнав, що країна не зможе перемогти у тривалому економічному протистоянні із Заходом, доки Україні надають міжнародну підтримку.