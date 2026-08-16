Економіка Росії: у держбанку РФ визнали програш у війні

Жінка в російському магазині. Фото: РосЗМІ

Російський державний банк ВЭБ.РФ визнав, що країна не зможе перемогти у тривалому економічному протистоянні із Заходом, поки Україна отримує міжнародну підтримку. Економіст банку Андрій Клепач заявив про технологічне відставання РФ, скорочення інвестицій та зростання витрат, а також допустив майбутню соціальну кризу в країні.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на The Moscow Times.

У Росії заявили про програш у війні на виснаження

Головний економіст ВЭБ.РФ Андрій Клепач під час сесії Никитського клубу заявив, що Росія програє технологічну та економічну конкуренцію у світі. За його словами, Москва поступається не лише США та Китаю, а в окремих сферах — навіть Україні.

Економіст зазначив, що санкції та обмеження з боку західних країн збільшують витрати російської економіки. Додатковий тиск створюють українські удари по російських портах, інфраструктурних об'єктах, хімічних підприємствах та нафтопереробних заводах.

Клепач також визнав, що очікування Кремля щодо обвалу української економіки не справдилися.

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"Ми в цій війні на виснаження не виграємо конкуренцію. У нас є ілюзія, що там усе рухне. Не рухнуло і не рухне. У нас наростають витрати", — заявив він.

За словами економіста, українська економіка попри масштабні руйнування та демографічні проблеми продовжує працювати завдяки значній фінансовій підтримці з боку західних держав.

Економіка Росії перейшла до падіння

Клепач заявив, що після періоду економічного зростання у 2023–2024 роках у 2026 році російська економіка перейшла до падіння.

Однією з головних проблем він назвав різке скорочення інвестицій. Водночас низка цивільних галузей російської промисловості, за його словами, вже перебуває у стані рецесії.

Серед секторів, які зіткнулися із труднощами, економіст назвав авіаційну промисловість, виробництво будівельних матеріалів, легку та харчову промисловість.

Додатковий негативний вплив, на думку Клепача, чинить жорстка грошово-кредитна політика Центрального банку Росії. Він вважає, що дії російського регулятора можуть бути відповідальними щонайменше за половину економічного спаду.

У РФ допустили соціальну кризу

Клепач вважає, що накопичення економічних проблем зрештою може призвести Росію до соціальної кризи. За його словами, такий сценарій може реалізуватися несподівано — у момент, коли суспільство та влада не будуть готові до нього.

Економіст провів паралель із подіями 1917 року в Росії. Він зазначив, що Лютнева революція також стала несподіванкою для багатьох сучасників.

Водночас Клепач не прогнозує повного економічного краху Росії. На його думку, країна зможе уникнути колапсу, однак її технологічне та економічне відставання від інших держав продовжить збільшуватися.

"Економічно ми не рухнемо, але і наше відставання буде наростати з усіма наслідками, що випливають", — підсумував економіст.

Новини.LIVE писали, що дефіцит федерального бюджету Росії за січень–липень 2026 року досяг 6,46 трлн рублів. У липні нестача коштів зросла ще на 724 млрд рублів, тоді як загальні державні витрати за сім місяців становили 28,6 трлн рублів. Водночас доходи РФ від нафти й газу скоротилися на 17%.

Новини.LIVE інформували, що незважаючи на це, Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Москва не погоджується на припинення бойових дій на нинішній лінії фронту в Україні. За його словами, Росія не зацікавлена у тимчасовому перемир’ї чи заморожуванні війни, наполягаючи на припиненні бойових дій лише в межах "довгострокового, надійного та стійкого врегулювання".