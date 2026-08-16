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Головна Новини дня Україна вивела з ладу 7 із 10 найбільших центрів Wildberries

Україна вивела з ладу 7 із 10 найбільших центрів Wildberries

Ua ru
Дата публікації: 16 серпня 2026 17:52
Сили оборони України вивели з ладу 7 із 10 найбільших складів Wildberries у Росії
Пожежа на складі Wildberries у Московській області 16 серпня. Фото: t.me/exilenova_plus

Сили оборони України у ніч проти 16 серпня завдали масованого удару дронам по Росії, вивівши з ладу найбільший склад маркетплейса Wildberries у Московській області та склад в Домодєдово. Україна вивела з ладу вже сім із десяти найбільших логістичних центрів WB.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ, передає Новини.LIVE.

Виведення з ладу логістичних центрів Wildberries у Росії

"У ніч на неділю після масштабної атаки безпілотників на Підмосков’я разом зі складом в Домодєдово також припинив роботу логістичний вузол компанії в індустріальному парку "Коледіно", — йдеться у повідомленні.

Удар України по Wildberries у Московській області 16 серпня
Українські воїни знищили найбільший склад Wildberries. Фото: Генштаб ЗСУ

Йдеться про найбільший за площею склад Wildberries, який складає 250 тисяч квадратних метрів.

У Генштабі зауважили, що логістика РФ гостро відчуває наслідки війни, яку Москва принесла в Україну.

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Як писали Новини.LIVE, у ніч проти 16 серпня Московську область атакували дрони, внаслідок чого було уражено найбільший склад Wildberries у Коледіно. 

Загалом масовані удари України по логістичних об’єктах Wildberries у Росії, за наведеними оцінками, знищили близько третини складської інфраструктури компанії. Експерти підрахували, що вартість втраченого майна може бути співмірною з річними бюджетами окремих російських регіонів. Наразі є ризик масштабних банкрутств у сегменті електронної комерції.

війна Україна Генштаб ЗСУ логістика Росія Wildberries
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула

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