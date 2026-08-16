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Главная Новости дня Украина вывела из строя 7 из 10 крупнейших центров Wildberries

Украина вывела из строя 7 из 10 крупнейших центров Wildberries

Ua ru
Дата публикации 16 августа 2026 17:52
Силы обороны Украины вывели из строя 7 из 10 крупнейших складов Wildberries в России
Пожар на складе Wildberries в Московской области 16 августа. Фото: t.me/exilenova_plus

Силы обороны Украины в ночь на 16 августа нанесли массированный удар с помощью дронов по России, выведя из строя крупнейший склад маркетплейса Wildberries в Московской области и склад в Домодедово. Украина вывела из строя уже семь из десяти крупнейших логистических центров WB.

Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ, передает Новини.LIVE.

Вывод из строя логистических центров Wildberries в России

"В ночь на воскресенье после масштабной атаки беспилотников на Подмосковье вместе со складом в Домодедово также прекратил работу логистический узел компании в индустриальном парке "Коледино", — говорится в сообщении.

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Удар України по Wildberries у Московській області 16 серпня
Украинские военные уничтожили крупнейший склад Wildberries. Фото: Генштаб ВСУ

Речь идет о крупнейшем по площади складе Wildberries, который составляет 250 тысяч квадратных метров.

В Генштабе отметили, что логистика РФ остро ощущает последствия войны, которую Москва развязала в Украине.

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Как писали Новини.LIVE, в ночь на 16 августа Московскую область атаковали дроны, в результате чего был поражен крупнейший склад Wildberries в Коледино.

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В целом массированные удары Украины по логистическим объектам Wildberries в России, по приведенным оценкам, уничтожили около трети складской инфраструктуры компании. Эксперты подсчитали, что стоимость утраченного имущества может быть сопоставима с годовыми бюджетами отдельных российских регионов. В настоящее время существует риск масштабных банкротств в сегменте электронной коммерции.

война Украина Генштаб ВСУ логистика Россия Wildberries
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
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