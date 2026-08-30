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Главная Новости дня Топливный кризис: в РФ вновь ограничили экспорт нефтепродуктов

Топливный кризис: в РФ вновь ограничили экспорт нефтепродуктов

Ua ru
30 августа 2026 09:43
Россия продлила запрет на экспорт дизельного топлива на фоне дефицита бензина
Очереди у АЗС в России. Фото: REUTERS/Anastasia Barashkova

Российское правительство продлило временное ограничение на экспорт дизельного топлива, судового топлива и газойля для прямых производителей до 30 сентября. Решение принято на фоне масштабных дефицитов в регионах, вызванных систематическими ударами Сил обороны Украины по российской нефтеперерабатывающей инфраструктуре.

Об этом говорится в отчете ISW, передает Новини.LIVE.

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Запрет на экспорт топлива для прямых производителей в России

Правительство России продлило запрет на экспорт топлива, чтобы поддерживать стабильные поставки на внутренний рынок.

Предыдущие ограничения для прямых производителей действовали до 31 августа. В конце июля 2026 года российские власти полностью запретили экспорт бензина и авиационного топлива до конца года.

Вчера глава "Роснефти" Игорь Сечин заявил, что компания "продолжает обеспечивать внутренний рынок топливом, несмотря на ограничения в работе своих нефтеперерабатывающих мощностей". В то же время во многих регионах России и на оккупированных территориях Украины сохраняется нехватка топлива.

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В середине августа загрузка российских нефтеперерабатывающих мощностей опустилась до самого низкого уровня за последние 20 лет.

"Продолжающиеся украинские удары по российской нефтяной инфраструктуре ограничивают возможности России по экспорту топлива, лишая Москву возможности в полной мере воспользоваться преимуществами роста мировых цен на нефть за последние несколько месяцев из-за войны на Ближнем Востоке и заставляя все больше людей в России ощущать на себе последствия войны в Украине", — сообщили в ISW.

Как писали Новини.LIVE, на фоне обострения топливного кризиса в России резко вырос спрос на канистры для бензина. Россияне массово начали искать ёмкости для хранения топлива на Wildberries и в других поисковых системах.

Кроме того, во многих российских городах образовались масштабные очереди на АЗС из-за проблем с доступностью топлива. Также сообщается об отсутствии популярных марок бензина.

война бензин НПЗ топливо нефть Россия
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула

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