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Головна Новини дня У Росії розбився бомбардувальник Ту-95: шестеро загиблих

У Росії розбився бомбардувальник Ту-95: шестеро загиблих

Ua ru
29 вересня 2026 17:37
У Росії розбився бомбардувальник Ту-95: загинули шестеро членів екіпажу
Літак Ту-95, який розбився в Росії. Фото: росЗМІ

В Амурській області Росії розбився бомбардувальник Ту-95. Внаслідок авіакатастрофи загинули шестеро членів екіпажу. Зазначається, що літак здійснював навчальний політ без боєкомплекту.

Про це повідомляють росЗМІ, передає Новини.LIVE.

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Авіакатастрофа Ту-95 в Росії

Літак Ту-95 зазнав аварії в Мазановському районі Амурської області. Відомо про шістьох загиблих та одного пораненого

Літак Ту-95, який розбився в Росії
Ту-95 після падіння в Росії. Фото: росЗМІ

За інформацією росіян, під час зльоту у бомбардувальника відмовили двигуни.

Що відомо про літак Ту-95

Ту-95МС — стратегічний ракетоносець російської армії, який використовується як один із основних носіїв далекобійних крилатих ракет. Літак створили ще за часів СРСР, однак його модернізовані версії й досі залишаються частиною російської стратегічної авіації.

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Особливістю Ту-95 є чотири потужні турбогвинтові двигуни та здатність виконувати тривалі польоти на великій відстані. Максимальна швидкість літака становить близько 830 км/год, а дальність польоту залежно від навантаження може сягати понад 10 тисяч кілометрів. Екіпаж складається із семи осіб.

Для України Ту-95МС становить особливу загрозу через можливість застосування далекобійних ракет. Зокрема, цей тип літака є носієм крилатих ракет Х-101, які Росія використовує під час ударів по українських містах та об'єктах інфраструктури. 

Кількість ракет, яку може нести конкретний літак, залежить від його модифікації та фактичного стану озброєння.

Як писали Новини.LIVE, російський вертоліт Мі-8 здійснив вимушену посадку на автомобільній трасі на Сахаліні. Причиною стала нестача пального, через яку в гелікоптера відмовили обидва двигуни. 

Раніше у Підмосков’ї розбився російський багатоцільовий винищувач Су-57. Літак зазнав аварії під час запланованого навчального польоту та впав на відкритій місцевості.

літак росіяни авіакатастрофа Росія Ту-95
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула

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