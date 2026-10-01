Під Москвою пролунали вибухи на хімзаводі: сім загиблих

Стовп диму. Фото: росЗМІ

Увечері на Краснозаводському хімічному заводі в Московській області пролунали щонайменше три вибухи, після чого обвалився один із цехів і виникла пожежа. За попередніми повідомленнями, внаслідок інциденту загинули семеро людей, однак офіційні дані щодо кількості жертв потребують підтвердження.

Про це пишуть росЗМІ, передає Новини.LIVE.

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В Московській області на хімзаводі вибухи

РосЗМІ повідомляють, що вибухи на Краснозаводському хімічному заводі пролунали у вечірній час. Після цього на підприємстві почалася пожежа, а один із виробничих цехів зазнав обвалу.

Попередньо повідомляється про сімох загиблих. Інформація про причини вибухів, кількість постраждалих та масштаби руйнувань наразі уточнюється.

Краснозаводський хімічний завод є підприємством хімічної промисловості Росії. За даними з відкритих джерел, підприємство працює у сфері спеціальної хімії та пов'язане з виробництвом продукції для оборонної промисловості. Джерела РФ повідомляють, що завод виробляє вибухові речовини та компоненти для боєприпасів. Також підприємству приписують виробництво бойових частин для безпілотників "Герань".

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