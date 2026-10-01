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Головна Новини дня Під Москвою пролунали вибухи на хімзаводі: є загиблі

Під Москвою пролунали вибухи на хімзаводі: є загиблі

Ua ru
1 жовтня 2026 22:50
Під Москвою пролунали вибухи на хімзаводі: сім загиблих
Стовп диму. Фото: росЗМІ

Увечері на Краснозаводському хімічному заводі в Московській області пролунали щонайменше три вибухи, після чого обвалився один із цехів і виникла пожежа. За попередніми повідомленнями, внаслідок інциденту загинули семеро людей, однак офіційні дані щодо кількості жертв потребують підтвердження.

Про це пишуть росЗМІ, передає Новини.LIVE.

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В Московській області на хімзаводі вибухи

РосЗМІ повідомляють, що вибухи на Краснозаводському хімічному заводі пролунали у вечірній час. Після цього на підприємстві почалася пожежа, а один із виробничих цехів зазнав обвалу.

Попередньо повідомляється про сімох загиблих. Інформація про причини вибухів, кількість постраждалих та масштаби руйнувань наразі уточнюється.

Краснозаводський хімічний завод є підприємством хімічної промисловості Росії. За даними з відкритих джерел, підприємство працює у сфері спеціальної хімії та пов'язане з виробництвом продукції для оборонної промисловості. Джерела РФ повідомляють, що завод виробляє вибухові речовини та компоненти для боєприпасів. Також підприємству приписують виробництво бойових частин для безпілотників "Герань".

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Ми писали, що Інститут вивчення війни повідомив: напередодні зимового періоду Росія активізує застосування далекобійних засобів ураження по території України, зокрема завдаючи ударів по об’єктах енергетичної системи. Зміни на лінії фронту могли вплинути на підхід Кремля до ведення війни, зумовивши посилення атак на український тил. 

вибух хімічний завод Росія безпілотник БпЛА
Штін Уляна - Редактор стрічки новин
Автор:
Штін Уляна

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