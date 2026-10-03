Путин заявил о захвате 1301 кв. км: ISW привёл другие данные

Российский диктатор Владимир Путин. Фото: росСМИ

Владимир Путин заявил, что в сентябре российские войска захватили 1301 кв. км украинской территории. По его словам, это в 2,5 раза больше, чем территориальные завоевания, о которых Россия сообщала в предыдущие месяцы. В то же время в Институте изучения войны (ISW) привели противоположные данные: по их оценке, российские войска за месяц понесли чистые территориальные потери в 80,81 кв. км.

Об этом сообщает ISW, передает Новини.LIVE.

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Какие данные о ситуации на фронте привели в ISW

Аналитики Института изучения войны заявили, что реальная ситуация на фронте существенно отличается от озвученных Путиным цифр.

"Заявления Путина об успехах российских войск на фронте в сентябре 2026 года настолько далеки от реальности, что напоминают галлюцинации", — говорится в отчете ISW.

По данным института, в сентябре российские войска понесли чистые территориальные потери в размере 80,81 кв. км. Таким образом, речь идет не о захвате более 1300 кв. км, а о противоположной тенденции — по итогам месяца российская армия потеряла больше территории, чем получила.

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Аналитики также учли случаи, когда российские военные продвигались на отдельных участках фронта, но не смогли установить над ними контроль. Даже при таком подходе, по оценке ISW, динамика остается противоположной заявлениям Кремля. С учетом таких проникновений чистые территориальные потери российских войск в сентябре составили 175,18 кв. км.

В ISW считают, что заявления Путина формируют искаженное представление о ходе боевых действий и создают картину якобы масштабного российского наступления по всему фронту. Аналитики назвали такие утверждения частью когнитивной войны Кремля, направленной на то, чтобы представить российское наступление гораздо более масштабным, чем оно есть на самом деле.

В то же время в институте подчеркнули, что не могут оценить, знает ли Путин о несоответствии озвученных им цифр реальной ситуации. В ISW предполагают, что российский диктатор может получать искаженные данные о ходе боевых действий.

Как сообщали Новини.LIVE, Россия перед зимой усиливает дальнобойные удары по Украине и сосредотачивает атаки на энергетической инфраструктуре. В ISW считают, что ситуация на фронте могла побудить Владимира Путина скорректировать стратегию и усилить удары по украинскому тылу.

Как сообщали Новини.LIVE, Владимир Путин заявил о готовности как можно скорее возобновить мирные переговоры, но только на условиях, устраивающих Москву. В то же время он выступил против перемирия в Черном море, заявив, что не видит в нем смысла.