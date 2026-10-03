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Головна Новини дня У ISW спростували заяви Путіна про успіхи РФ на фронті

У ISW спростували заяви Путіна про успіхи РФ на фронті

Ua ru
3 жовтня 2026 16:36
Путін заявив про захоплення 1301 кв. км: ISW навів інші дані
Російський диктатор Володмир Путін. Фото: росЗМІ

Володимир Путін заявив, що у вересні російські війська захопили 1301 кв. км української території. За його словами, це у 2,5 раза більше, ніж територіальні здобутки, про які Росія звітувала в попередні місяці. Водночас в Інституті вивчення війни (ISW) навели протилежні дані: за їхньою оцінкою, російські війська за місяць зазнали чистих територіальних втрат у 80,81 кв. км.

Про це повідомляє ISW, передає Новини.LIVE.

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Які дані про ситуацію на фронті навели в ISW

Аналітики Інституту вивчення війни заявили, що реальна ситуація на фронті суттєво відрізняється від озвучених Путіним цифр.

"Заяви Путіна про успіхи російських військ на фронті у вересні 2026 року настільки далекі від реальності, що нагадують галюцинації", — йдеться у звіті ISW.

За даними інституту, у вересні російські війська зазнали чистих територіальних втрат у розмірі 80,81 кв. км. Таким чином, йдеться не про захоплення понад 1300 кв. км, а про протилежну тенденцію — за підсумками місяця російська армія втратила більше території, ніж здобула.

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Аналітики також врахували випадки, коли російські військові просувалися на окремих ділянках фронту, але не змогли встановити над ними контроль. Навіть за такого підходу, за оцінкою ISW, динаміка залишається протилежною заявам Кремля. З урахуванням таких проникнень чисті територіальні втрати російських військ у вересні становили 175,18 кв. км.

В ISW вважають, що заяви Путіна формують викривлене уявлення про перебіг бойових дій та створюють картину нібито масштабного російського наступу на всьому фронті. Аналітики назвали такі твердження частиною когнітивної війни Кремля, спрямованої на представлення російського наступу значно масштабнішим, ніж він є насправді.

Водночас в інституті наголосили, що не можуть оцінити, чи знає Путін про невідповідність озвучених ним цифр реальній ситуації. В ISW припускають, що російський диктатор може отримувати викривлені дані про перебіг бойових дій.

Як повідомляли Новини.LIVE, Росія перед зимою посилює далекобійні удари по Україні та зосереджує атаки на енергетичній інфраструктурі. В ISW вважають, що ситуація на фронті могла спонукати Володимира Путіна скоригувати стратегію та посилити удари по українському тилу.

Як повідомляли Новини.LIVE, Володимир Путін заявив про готовність якнайшвидше відновити мирні переговори, але лише на умовах, які влаштовують Москву. Водночас він виступив проти перемир’я в Чорному морі, заявивши, що не бачить у ньому сенсу.

володимир путін територіальна оборона військові дії війна в Україні Росія
Литвин Вікторія - редактор стрічки новин
Автор:
Литвин Вікторія

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