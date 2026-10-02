Путін заявив, що Росія готова до переговорів, але виступає проти перемир’я

Володимир Путін. Фото: Reuters

Диктатор Росії Володимир Путін заявив, що готовий відновити мирні переговори якомога швидше, однак на умовах, прийнятних для Москви. Водночас він виступив проти перемир’я в Чорному морі, оскільки, за його словами, не бачить у цьому сенсу.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на виступ диктатора РФ на пленарній сесії міжнародного дискусійного клубу «Валдай», якого цитують російські ЗМІ.

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Що сказав Путін про переговори щодо війни в Україні та перемир’я

За словами диктатора, він нібито був готовий відновити переговори після виборів до Держдуми, але звинуватив Україну у зриві діалогу через нібито атаку дронів на виборчі дільниці. При цьому глава Кремля стверджує, що Росія все одно готова до переговорів.

«Ми готові до того, щоб розпочати ці переговори й завершити їх якомога швидше, але, звісно, на тих умовах, які є прийнятними і для Російської Федерації, і для нашого народу», — заявив Путін.

Водночас російський диктатор говорив про окупацію всієї території Донбасу, нейтральний статус України, гарантії безпеки для РФ, а також «умови для миру на довгострокову перспективу». Він традиційно згадав ще й тему російської мови та церкви.

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Завершуючи цей блок, Путін заговорив про зустріч із президентом США Дональдом Трампом, яка відбулася в Анкориджі у 2025 році. Він каже, що Москва погодилася на пропозиції Вашингтона, хоч і «у пропозиціях Трампа щодо України є складні для Росії рішення».

Далі російський диктатор заявив, що пріоритетом для нього є проблеми Росії, але й питаннями окупованих територій у Кремлі теж займуться.

«Ми, звичайно, насамперед маємо займатися вирішенням тих питань і проблем, які виникають у нас. Це абсолютний пріоритет. Але якщо говорити про території, які входять і входитимуть до складу РФ, то ми муситимемо відновлювати економіку та соціальну сферу», — сказав Путін.

Він також додав, що росіяни будуть «підвищувати» рівень життя людей на окупованих територіях України до російського рівня.

Крім того, Путін стверджує, що внаслідок українських ударів по російських НПЗ втрата ВВП Росії склала лише 1%. Водночас Україна втратила металургійну промисловість. На цьому тлі диктатор назвав безглуздим припинення російських ударів в обмін на зупинку ударів по НПЗ Росії.

«Тримай, фашисте, гранату від радянського солдата, бл*», — заявив Путін.

Що ще сказав Путін

Російський диктатор також прокоментував нещодавній лист МЗС Росії до НАТО щодо захисту Калінінградської області, заявивши, що в документі нібито не йшлося про ядерну зброю, а лише «про застосування всіх засобів». Він стверджує, що європейці «виривають» з контексту те, що Росія погрожує ядерною зброєю.

Як відомо, Росія дипломатичними каналами передала НАТО конфіденційний лист із погрозою ядерного удару в разі спроби блокади Калінінградської області, звинувачуючи Захід у відпрацюванні ізоляції цього ексклаву.

Путін також відступив щодо озвучених раніше різними російськими чиновниками погроз ударів по європейських підприємствах, що виробляють зброю для України. Він заявив, що РФ «відстежує», звідки в Україну надходить озброєння, але це «не означає, що завтра вона завдаватиме ударів по цих підприємствах».

Що ще важливо знати

Як повідомляли Новини.LIVE, Президент України Володимир Зеленський припустив, що тристороння зустріч із Путіним і Трампом може відбутися в грудні на саміті G20. За його словами, це може статися через низку факторів і країн.

Також ми писали, що, за словами глави МЗС України Андрія Сибіги, Київ має в наявності 4 пропозиції щодо припинення вогню. Вони стосуються енергетики та Чорного моря.