Путин заявил, что Россия готова к переговорам, но против перемирия

Владимир Путин. Фото: Reuters

Диктатор России Владимир Путин заявил, что он готов возобновить мирные переговоры и как можно скорее, однако на условиях приемлемых для Москвы. В то же время он выступил против перемирия в Черном море, так как говорит, что не видит в этом смысла.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на выступление диктатора РФ на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай", которого цитируют российские СМИ.

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Что сказал Путин о переговорах по войне в Украине и перемирии

По словам диктатора, он якобы был готов возобновить переговоры после выборов в Госдуму, но обвинил Украину в срыве диалога из-за якобы атаки дронов по избирательным участкам. При этом глава Кремля утверждает, что Россия все равно все же готова говорить.

"Мы готовы к тому, чтобы начать эти переговоры и завершить их как можно быстрее, но разумеется на тех условиях, которые являются приемлемыми и для Российской Федерации, для нашего народа", — заявил Путин.

В то же время российский диктатор говорил об оккупации всей территории Донбасса, нейтральном статусе Украины, гарантиях безопасности для РФ, а также "условиях для мира на длительную перспективу". Он традиционно вспомнил еще и тему русского языка и церкви.

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Заканчивая этот блок Путин заговорил о встрече с президентом США Дональдом Трампом, которая пришла в Анкоридже 2025 года. Он говорит, что Москва была согласна на предложения Вашингтона, хоть и "в предложениях Трампа по Украине есть сложные для России решения".

Далее российский диктатор заявил, что приоритетом для него являются проблемы России, но и вопросами оккупированных территорий в Кремле тоже займутся.

"Мы, конечно, в первую очередь должны заниматься решением тех вопросов и проблем, которые возникают у нас. Это абсолютный приоритет. Но если говорить о территориях, которые входят и будут входить в состав РФ, то мы должны будем восстанавливать экономику и социальную сферу", — сказал Путин.

Он также добавил, что россияне будут "повышать" уровень жизни людей на оккупированных территориях Украины до уровня российского.

Кроме того, Путин утверждает, что в следствие украинских ударов по российским НПЗ потеря ВВП Россия произошла всего на 1%. В то же время Украина потеряла металлургическую промышленность. На этом фоне диктатор назвал бессмысленным прекращение российских ударов в обмен на остановку ударов по НПЗ России.

"Держи, фашист, гранату от советского солдата, бл*", — заявил Путин.

Что еще сказал Путин

Российский диктатор прокомментировал также недавнее письмо МИД России к НАТО по поводу защиты Калининградской области, заявив, что в документе якобы речи не шло о ядерном оружии, а лишь "о применении всех средств". Он утверждает, что европейцы "вырывают" из контекста то, что Россия угрожает ядерным оружием.

Как известно, Россия по дипломатическим каналам передала НАТО конфиденциальное письмо с угрозой ядерного удара в случае попытки блокады Калининградской области, обвиняя Запад в отработке изоляции этого эксклава.

Путин также дал заднюю в отношении озвученных ранее различными российскими чиновниками угроз ударов по европейским предприятиям, производящим оружие для Украины. Он заявил, что РФ "отслеживает", откуда в Украину поступают вооружения, но это "не означает, что завтра она будет наносить удары по этим предприятиям".

Что еще важно знать

Как сообщали Новини.LIVE, Президент Украины Владимир Зеленский допустил, что трехсторонняя встреча с Путиным т Трампом может состояться в декабре на саммите G20. По его словам, это может произойти из-за ряда факторов и стран.

Также мы писали, что по словам главы МИД Украины Андрея Сибиги, Киев имеет в наличии 4 предложения прекращении огня. Они каются энергетики и Черного моря.