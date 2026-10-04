Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаВідкриттяWowРинок нерухомостіТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Путінський режим може приховувати спалах чуми в Іркутській області

Путінський режим може приховувати спалах чуми в Іркутській області

Ua ru
4 жовтня 2026 07:40
У Росії можуть приховувати спалах чуми в Іркутській області
Володимир Путін. Фото: росЗМІ

В Іркутській області Росії виникла ситуація з небезпечним інфекційним захворюванням, інформацію про яку місцева влада не розкриває. Першою жертвою бубонної чуми могла стати 28-річна Дарія Шипілова, яка працювала в Іркутському науково-дослідному інституті.

Про це повідомляє The Sun, передає Новини.LIVE.

Реклама

Що відомо про ситуацію в Іркутській області

До Іркутська з Москви прибула головна лікарка Росії з інфекційних захворювань Анна Попова. Вона має особисто розібратися із ситуацією, однак публічних заяв щодо обставин події досі не зробила.

Наразі на ізоляції перебувають 189 людей. З них 114 людей знаходяться в одній лікарні, ще 63 — в іншій, а 12 — у Науково-дослідному інституті боротьби з чумою.

Губернатор Іркутської області Ігор Кобзєв також не уточнив, про яке саме захворювання йдеться. Він назвав його лише "небезпечним інфекційним захворюванням". Водночас у регіоні скасували масові заходи.

Читайте також:

На тлі ситуації в аптеках Іркутської області, за повідомленнями, виник дефіцит антибіотиків. Місцеві жителі почали масово скуповувати препарати через побоювання щодо поширення інфекції. Також жителям сусіднього Байкальська рекомендували утриматися від поїздок до Шелехова. Відповідне офіційне повідомлення згодом видалили.

Ситуацію прокоментував російський епідеміолог Михайло Фаворов. За його словами, сама присутність Анни Попової в Іркутську може свідчити про серйозність ситуації. Водночас Фаворов заявив, що зараз відбувається масштабне приховування фактів щодо того, що відбувається в регіоні.

Як повідомляли Новини.LIVE, нещодавно Володимир Путін заявив, що у вересні російські війська захопили 1301 кв. км української території. Водночас в ISW оцінили ситуацію протилежно та заявили, що за місяць російські війська зазнали чистих територіальних втрат у 80,81 кв. км.

Як повідомляли Новини.LIVE, раніше ГУР перехопило розмову російського військовослужбовця зі складу 135-го полку 19-ї мотострілецької дивізії, яка діє на Оріхівському напрямку. Військовий поскаржився на командування та нестачу води, заявивши, що його разом з іншими бійцями відправляють у небезпечну зону, де вони фактично приречені на загибель.

володимир путін здоров'я хвороба інфекції Росія
Литвин Вікторія - редактор стрічки новин
Автор:
Литвин Вікторія

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації