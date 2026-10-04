У Росії можуть приховувати спалах чуми в Іркутській області

Володимир Путін. Фото: росЗМІ

В Іркутській області Росії виникла ситуація з небезпечним інфекційним захворюванням, інформацію про яку місцева влада не розкриває. Першою жертвою бубонної чуми могла стати 28-річна Дарія Шипілова, яка працювала в Іркутському науково-дослідному інституті.

Про це повідомляє The Sun, передає Новини.LIVE.

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Що відомо про ситуацію в Іркутській області

До Іркутська з Москви прибула головна лікарка Росії з інфекційних захворювань Анна Попова. Вона має особисто розібратися із ситуацією, однак публічних заяв щодо обставин події досі не зробила.

Наразі на ізоляції перебувають 189 людей. З них 114 людей знаходяться в одній лікарні, ще 63 — в іншій, а 12 — у Науково-дослідному інституті боротьби з чумою.

Губернатор Іркутської області Ігор Кобзєв також не уточнив, про яке саме захворювання йдеться. Він назвав його лише "небезпечним інфекційним захворюванням". Водночас у регіоні скасували масові заходи.

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На тлі ситуації в аптеках Іркутської області, за повідомленнями, виник дефіцит антибіотиків. Місцеві жителі почали масово скуповувати препарати через побоювання щодо поширення інфекції. Також жителям сусіднього Байкальська рекомендували утриматися від поїздок до Шелехова. Відповідне офіційне повідомлення згодом видалили.

Ситуацію прокоментував російський епідеміолог Михайло Фаворов. За його словами, сама присутність Анни Попової в Іркутську може свідчити про серйозність ситуації. Водночас Фаворов заявив, що зараз відбувається масштабне приховування фактів щодо того, що відбувається в регіоні.

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