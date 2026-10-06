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Трамп: США готовы помочь России с чумой

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6 октября 2026 00:39
Трамп заявил, что США готовы помочь России на фоне вспышки чумы
Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты знают о ситуации со вспышкой чумы в Иркутской области России. Он сказал, что Вашингтон готов помочь России с этим и отметил, что заболевание раньше контролировалось, но микробы стали "сильнее и умнее".

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на трансляцию Magno News.

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Что сказал Трамп о чуме в России

В понедельник 5 октября во время общения с прессой у Трампа спросили, боится ли он вспышек заболеваний в России и насколько он обеспокоен этим вопросом. В ответ он фактически подтвердил, что США знают о ситуации со вспышкой чумы в РФ.

"Да, боюсь. Я об этом не говорил, но боюсь. Будет распространяться пневмония... Мне неприятно видеть, что они (Россия — Ред.) с этим столкнулись. Это тяжелое заболевание. Знаете, раньше мы могли контролировать эту болезнь, но каким-то образом эти микробы стали сильнее и умнее. Они как армия", — сказал президент США.

Он добавил, что Вашингтон готов оказать России помощь с этим вопросом. Помимо этого, страна готова помогать всем, кто столкнется с подобной проблемой.

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"Средства, которые раньше помогали при пневмонии, теперь работают уже не так хорошо. Но мы поможем. Любому, кто столкнется с такой проблемой, мы всегда готовы помочь. Мы поможем", — резюмировал Трамп.

Что предшествовало

Как сообщали Новини.LIVE, 25 сентября 28-летняя Дарья Шипилова, которая работала в научно-исследовательском учреждении по изучению чумы в Иркутской области, разбила пробирку с возбудителем легочной чумы. Спустя несколько дней девушка была госпитализирована с симптомам пневмонии, а в ночь на 2 октября она умерла. На этом фоне в регионе усилили противоэпидемические меры, ввели карантин в медучреждениях, а около 200 человек взяли под медицинское наблюдение.

На этом фоне Axios вчера сообщило, что Белый дом слетит за ситуацией в России. Представитель администрации Трампа сказал изданию, что Вашингтон оценивает варианты реагирования.

Также мы писали, что в Иркутск прибыла главный врач России по инфекционным заболеваниям Анна Попова. Полагается, что ее визит может быть связан с произошедшим инцидентом.

Дональд Трамп чума пневмония Россия медицина
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард

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