Законопроект Грэма: Трамп должен принять решение о введении пошлин до 18 октября

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Nathan Howard

Президент США Дональд Трамп примет решение о введении пошлин против Китая и Индии за закупку российской нефти в последний момент. До 18 октября он должен взвесить все риски, связанные с законопроектом Линдси Грэм.

Об этом сообщил министр энергетики Крис Райт в эфире CBS News, передает Новини.LIVE.

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Трамп тянет до последнего с решением о пошлинах

Крис Райт отказался прогнозировать журналистам, каким именно будет окончательное решение американского лидера. Райт подчеркнул, что президент тщательно анализирует все возможные последствия.

«Послушайте, он откладывает каждое решение до последнего момента. Он взвесит все «за» и «против». Он неустанно работал над тем, чтобы положить конец этой войне. Завершение этой войны не только положило бы конец гибели десятков тысяч людей каждый месяц, но и резко снизило бы цены на энергоносители. Он стремился положить конец этому конфликту ещё до того, как стал президентом. И с этой целью ведутся постоянные, непрерывные диалоги с обеими сторонами, чтобы попытаться завершить эту войну», — сообщил Крис Райт.

Введение новых пошлин может осложнить дипломатические контакты, в частности с Пекином, где недавно состоялся крупный государственный визит.

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Крис Райт отметил, что американские чиновники стараются сохранить дружескую атмосферу в двусторонних дипломатических отношениях, однако оставляют на столе все доступные инструменты давления.

"Мы стараемся наладить прекрасные отношения с Китаем и продвигать это дело вперед", — отметил Крис Райт.

Министр энергетики добавил, что в то же время Белый дом должен рассматривать все имеющиеся рычаги влияния, чтобы положить конец этой жестокой войне. Сам Райт отказался комментировать, советовал бы он президенту вводить пошлины сейчас, особенно с учетом приближения промежуточных выборов.

Новини.LIVE сообщали, что в ночь на 19 сентября президент США Дональд Трамп подписал принятый Конгрессом закон о масштабных санкциях против России и Ирана, разработанный сенатором Линдси Грэмом. Финальному утверждению предшествовало успешное голосование в американском парламенте, где законодатели поддержали усиление беспрецедентного экономического давления на финансовый и энергетический секторы страны-агрессора. Под удар попадают российские чиновники, банковские учреждения и так называемый «теневой флот», с помощью которого Москва пытается обойти нефтяное эмбарго.

Такое радикальное решение сразу вызвало резкую критику в Пекине. Власти Китая публично раскритиковали американскую инициативу, назвав новые торговые и экономические ограничения против Москвы и Тегерана неприемлемым инструментом давления на глобальный рынок.