Законопроєкт Грема: Трамп має вирішити про введення мит до 18 жовтня

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Nathan Howard

Президент США Дональд Трамп визначиться щодо запровадження мит проти Китаю та Індії за купівлю російської нафти в останній момент. До 18 жовтня він має зважити всі ризики за законопроєктом Ліндсі Грема.

Проо це повідомив міністр енергетики Кріс Райт в ефірі CBS News, передає Новини.LIVE.

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Трамп тягне до останнього з рішенням про мита

Кріс Райт відмовився журналістам прогнозувати, яким саме буде остаточний крок американського лідера. Райт наголосив, що президент ретельно аналізує всі можливі наслідки.

"Послухайте, він відкладає кожне рішення на останній момент. Він зважить усі "за" і "проти". Він невпинно працював над тим, щоб покласти край цій війні. Завершення цієї війни не тільки поклало б край загибелі десятків тисяч людей щомісяця, а й різко знизило б ціни на енергоносії. Він прагнув покласти край цьому конфлікту ще до того, як став президентом. І з цією метою ведуться постійні, безперервні діалоги з обома сторонами, щоб спробувати завершити цю війну", — повідомив Кріс Райт.

Запровадження нових мит може ускладнити дипломатичні контакти, зокрема з Пекіном, де нещодавно відбувся великий державний візит.

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Кріс Райт зауважив, що американські посадовці намагаються зберегти дружню атмосферу у двосторонніх дипломатичних стосунках, проте залишають на столі всі доступні інструменти тиску.

"Ми намагаємося налагодити чудові відносини з Китаєм і рухати цю справу вперед", — зауважив Кріс Райт.

Міністр енергетики додав, що водночас Білий дім мусить розглядати всі наявні важелі впливу, щоб покласти край цій жорстокій війні. Сам Райт відмовився коментувати, чи радив би він президенту запроваджувати мита зараз, особливо враховуючи наближення проміжних виборів.

Новини.LIVE інформували, що у ніч на 19 вересня президент США Дональд Трамп підписав ухвалений Конгресом закон про масштабні санкції проти Росії та Ірану, розроблений сенатором Ліндсі Гремом. Фінальному затвердженню передувало успішне голосування в американському парламенті, де законодавці підтримали посилення безпрецедентного економічного тиску на фінансовий та енергетичний сектори країни-агресорки. Під удар потрапляють російські посадовці, банківські установи та так званий "тіньовий флот", за допомогою якого Москва намагається обходити нафтове ембарго.

Таке радикальне рішення одразу викликало різку критику в Пекіні. Влада Китаю публічно розкритикувала американську ініціативу, назвавши нові торговельні та економічні обмеження проти Москви й Тегерана неприйнятним інструментом тиску на глобальний ринок.