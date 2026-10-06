Трамп заявив, що США готові допомогти Росії на тлі спалаху чуми

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати знають про ситуацію зі спалахом чуми в Іркутській області Росії. Він сказав, що Вашингтон готовий допомогти Росії в цьому, і зазначив, що раніше захворювання було під контролем, але мікроби стали «сильнішими й розумнішими».

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на трансляцію Magno News.

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Що сказав Трамп про чуму в Росії

У понеділок, 5 жовтня, під час спілкування з пресою у Трампа запитали, чи боїться він спалахів захворювань у Росії та наскільки він стурбований цим питанням. У відповідь він фактично підтвердив, що США знають про ситуацію зі спалахом чуми в РФ.

"Так, боюся. Я про це не говорив, але боюся. Пневмонія поширюватиметься... Мені неприємно бачити, що вони (Росія — Ред.) зіткнулися з цим. Це важке захворювання. Знаєте, раніше ми могли контролювати цю хворобу, але якимось чином ці мікроби стали сильнішими й розумнішими. Вони як армія", — сказав президент США.

Він додав, що Вашингтон готовий надати Росії допомогу в цьому питанні. Крім того, країна готова допомагати всім, хто зіткнеться з подібною проблемою.

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"Засоби, які раніше допомагали при пневмонії, тепер діють уже не так добре. Але ми допоможемо. Будь-кому, хто зіткнеться з такою проблемою, ми завжди готові допомогти. Ми допоможемо", — підсумував Трамп.

Що передувало

Як повідомляли Новини.LIVE, 25 вересня 28-річна Дар’я Шипілова, яка працювала в науково-дослідній установі з вивчення чуми в Іркутській області, розбила пробірку зі збудником легеневої чуми. Через кілька днів дівчину госпіталізували з симптомами пневмонії, а в ніч на 2 жовтня вона померла. На цьому тлі в регіоні посилили протиепідемічні заходи, ввели карантин у медичних закладах, а близько 200 осіб взяли під медичний нагляд.

На тлі цього Axios вчора повідомило, що Білий дім стежить за ситуацією в Росії. Представник адміністрації Трампа сказав виданню, що Вашингтон оцінює варіанти реагування.

Також ми писали, що до Іркутська прибула головний лікар Росії з інфекційних захворювань Анна Попова. Вважається, що її візит може бути пов’язаний із інцидентом, що стався.