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Спалах чуми в Росії: Білий дім стежить за ситуацію

Ua ru
5 жовтня 2026 08:18
У Білому домі стежать за спалахом чуми в Росії
Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

У Білому домі Сполучених Штатів Америки відстежують ситуацію із спалахом чуми в Росії. Зокрема, йдеться про смерть працівниці Іркутського науково-дослідного інституту та карантинні обмеження.

Про це повідомляє Axios, передає Новини.LIVE.

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Спалах чуми в Росії

Російські органи охорони здоров’я запровадили профілактичні заходи після смерті співробітниці наукового центру, що спеціалізується на боротьбі з чумою. Водночас офіційного підтвердження того, що жінка була інфікована чумою, наразі немає.

"Адміністрація Трампа знає про спалах, стежить за ним та оцінює варіанти", — наголосив представник адміністрації.

Що передувало

Зазначимо, що 25 вересня 28-річна Дарія Шипілова, яка працювала у науково-дослідній установі з вивчення чуми в Іркутській області РФ, розбила пробірку зі збудником легеневої чуми.

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Через кілька днів її жінку госпіталізували у важкому стані із симптомами пневмонії. У ніч проти 2 жовтня вона померла.

Після смерті Шипілової в регіоні посилили протиепідемічні заходи. Зокрема, у декількох медичних установах запровадили карантин, а близько 200 людей, які контактували з жінкою, взяли під медичний нагляд.

Російські ЗМІ припускали, що причиною смерті Шипілової могла стати легенева чума. Однак органи охорони здоров’я РФ наразі не підтвердили, що жінка була інфікована саме цим захворюванням.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на The Sun, до Іркутська прибула головна лікарка Росії з інфекційних захворювань Анна Попова. Російський епідеміолог Михайло Фаворов вважає, що приїзд може свідчити про серйозність того, що відбувається в регіоні. Водночас відбувається масштабне приховування інформації щодо ситуації.

Нещодавно ми писали, що у Росії на 87-му році життя помер радянський психотерапевт та "телевізійний маг" Анаталій Кашпіровський, який здобув популярність наприкінці 1980-х років.

США Дональд Трамп росіяни чума Росія
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула

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