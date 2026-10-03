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Головна Новини дня У Росії помер телевізійний "маг" Анатолій Кашпіровський

У Росії помер телевізійний "маг" Анатолій Кашпіровський

Ua ru
3 жовтня 2026 13:12
Помер Анатолій Кашпіровський: радянському психотерапевту було 87 років
Анатолій Кашпіровський. Фото: росЗМІ

У Росії на 87-му році життя помер радянський психотерапевт та "екстрасенс" Анатолій Кашпіровський. Він здобув скандальну популярність наприкінці 1980-х років завдяки масовим телевізійним "сеансам цілительства".

Про це повідомляє росЗМІ, передає Новини.LIVE.

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Помер Анатолій Кашпіровський

За повідомленнями росЗМІ, причиною смерті стало онкологічне захворювання, з яким Кашпіровський боровся протягом останніх років.

Анатолій Кашпіровський
"Сеанс" Кашпіровського. Фото: росЗМІ

За кілька днів до смерті "цілителя" госпіталізували до однієї з клінік через різке погіршення стану здоров'я.

Що відомо про Анатолія Кашпіровського

Анатолій Кашпіровський — психотерапевт родом із Хмельницького, який став широко відомим у Радянському Союзі наприкінці 1980-х років завдяки телевізійним програмам із психотерапевтичними сеансами. Він народився у 1939 році, закінчив Вінницький медичний інститут і тривалий час працював лікарем-психотерапевтом.

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Його програми збирали мільйони глядачів, а сам Кашпіровський став однією з найбільш впізнаваних постатей радянського телебачення. Під час ефірів він використовував методи навіювання та психотерапевтичного впливу, заявляючи про здатність допомагати людям дистанційно.

Діяльність Кашпіровського викликала значний суспільний резонанс і водночас неоднозначну реакцію медичної спільноти. Його методи та заяви про лікувальний ефект сеансів критикували через відсутність належних наукових доказів.

Попри це, популярність протягом тривалого часу залишалася надзвичайно високою, а його телевізійні виступи стали одним із найвідоміших феноменів масової культури кінця радянської епохи.

Як писали Новини.LIVE, у війні проти України загинув колишній мер російського Бєлгорода Костянтин Полежаєв. До участі у бойових діях його засудили до п’яти років ув’язнення в колонії суворого режиму у справі про отримання хабаря.

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смерть телебачення онкологія Росія
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула

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