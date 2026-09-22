Загинув ексмер Бєлгорода Полежаєв: після вироку за хабар пішов воювати

Засуджений за хабар ексмер Бєлгорода загинув на війні
На війні проти України загинув колишній мер російського Бєлгорода та ексвіцегубернатор Бєлгородської області Костянтин Полежаєв. Перед відправленням на фронт його засудили до п'яти років колонії суворого режиму у справі про хабар.
Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на російські медіа.
Загинув російський ексмер Полежаєв
Про смерть 53-річного Полежаєва повідомили бєлгородські ЗМІ з посиланням на його близьких.
За даними російських джерел, колишній чиновник воював проти України після укладання контракту з Міністерством оборони РФ. Під час перебування в зоні бойових дій Полежаєв зазнав тяжких поранень унаслідок удару безпілотника, після чого помер.
Полежаєв очолював міську адміністрацію Бєлгорода з 2015 до 2019 року. Після цього він перейшов на посаду заступника губернатора та відповідав за сферу житлово-комунального господарства.
Полежаєва засудили перед відправленням на війну
У серпні 2024 року російський суд визнав Полежаєва винним в отриманні хабаря в особливо великому розмірі. Чиновника засудили до п'яти років колонії суворого режиму, а також призначили штраф у розмірі близько 36 мільйонів рублів.
Слідство виявило, що у 2020–2023 роках чиновник отримав від керівника комерційної компанії два автомобілі загальною вартістю понад 18 мільйонів рублів. Натомість, за версією обвинувачення, він мав сприяти отриманню державних контрактів і забезпечувати компанії своє покровительство.
Контракт із Міноборони РФ Полежаєв підписав у серпні 2024 року. У жовтні того ж року стало відомо, що його звільнили з-під варти на час проходження військової служби.
Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що Сили оборони України 21 вересня уразили базу ударних безпілотників поблизу села Цимбулова в Орловській області РФ. За даними Генерального штабу ЗСУ, було пошкоджено п'ять пускових установок і майданчик для запуску реактивних дронів.
Також Новини.LIVE писав, що Сили оборони України уразили нафтопереробні заводи "Башнефть-УНПЗ" в Уфі та Куйбишевський НПЗ у Самарі.