Загинув ексмер Бєлгорода Полежаєв: після вироку за хабар пішов воювати

Костянтин Полежаєв. Фото: росЗМІ

На війні проти України загинув колишній мер російського Бєлгорода та ексвіцегубернатор Бєлгородської області Костянтин Полежаєв. Перед відправленням на фронт його засудили до п'яти років колонії суворого режиму у справі про хабар.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на російські медіа.

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Костянтин Полежаєв. Фото: росЗМІ

Загинув російський ексмер Полежаєв

Про смерть 53-річного Полежаєва повідомили бєлгородські ЗМІ з посиланням на його близьких.

За даними російських джерел, колишній чиновник воював проти України після укладання контракту з Міністерством оборони РФ. Під час перебування в зоні бойових дій Полежаєв зазнав тяжких поранень унаслідок удару безпілотника, після чого помер.

Полежаєв очолював міську адміністрацію Бєлгорода з 2015 до 2019 року. Після цього він перейшов на посаду заступника губернатора та відповідав за сферу житлово-комунального господарства.

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У серпні 2024 року російський суд визнав Полежаєва винним в отриманні хабаря в особливо великому розмірі. Чиновника засудили до п'яти років колонії суворого режиму, а також призначили штраф у розмірі близько 36 мільйонів рублів.

Слідство виявило, що у 2020–2023 роках чиновник отримав від керівника комерційної компанії два автомобілі загальною вартістю понад 18 мільйонів рублів. Натомість, за версією обвинувачення, він мав сприяти отриманню державних контрактів і забезпечувати компанії своє покровительство.

Контракт із Міноборони РФ Полежаєв підписав у серпні 2024 року. У жовтні того ж року стало відомо, що його звільнили з-під варти на час проходження військової служби.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що Сили оборони України 21 вересня уразили базу ударних безпілотників поблизу села Цимбулова в Орловській області РФ. За даними Генерального штабу ЗСУ, було пошкоджено п'ять пускових установок і майданчик для запуску реактивних дронів.

Також Новини.LIVE писав, що Сили оборони України уразили нафтопереробні заводи "Башнефть-УНПЗ" в Уфі та Куйбишевський НПЗ у Самарі.