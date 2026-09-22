Погиб экс-мэр Белгорода Полежаев: после вынесения приговора за взятку ушел на войну

Константин Полежаев. Фото: российские СМИ

На войне против Украины погиб бывший мэр российского Белгорода и экс-вице-губернатор Белгородской области Константин Полежаев. Перед отправкой на фронт его приговорили к пяти годам колонии строгого режима по делу о взятке.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на российские СМИ.

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Константин Полежаев. Фото: росСМИ

Погиб российский экс-мэр Полежаев

О смерти 53-летнего Полежаева сообщили белгородские СМИ со ссылкой на его близких.

По данным российских источников, бывший чиновник воевал против Украины после заключения контракта с Министерством обороны РФ. Во время пребывания в зоне боевых действий Полежаев получил тяжелые ранения в результате удара беспилотника, после чего умер.

Полежаев возглавлял городскую администрацию Белгорода с 2015 по 2019 год. После этого он перешел на должность заместителя губернатора и отвечал за сферу жилищно-коммунального хозяйства.

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В августе 2024 года российский суд признал Полежаева виновным в получении взятки в особо крупном размере. Чиновника приговорили к пяти годам колонии строгого режима, а также назначили штраф в размере около 36 миллионов рублей.

Следствие установило, что в 2020–2023 годах чиновник получил от руководителя коммерческой компании два автомобиля общей стоимостью более 18 миллионов рублей. Взамен, по версии обвинения, он должен был содействовать получению государственных контрактов и обеспечивать компании свое покровительство.

Контракт с Минобороны РФ Полежаев подписал в августе 2024 года. В октябре того же года стало известно, что его освободили из-под стражи на время прохождения военной службы.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что Силы обороны Украины 21 сентября поразили базу ударных беспилотников вблизи села Цимбулова в Орловской области РФ. По данным Генерального штаба ВСУ, были повреждены пять пусковых установок и площадка для запуска реактивных дронов.

Также Новини.LIVE писал, что Силы обороны Украины поразили нефтеперерабатывающие заводы "Башнефть-УНПЗ" в Уфе и Куйбышевский НПЗ в Самаре.