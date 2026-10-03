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Главная Новости дня В России умер телевизионный "маг" Анатолий Кашпировский

В России умер телевизионный "маг" Анатолий Кашпировский

Ua ru
3 октября 2026 13:12
Умер Анатолий Кашпировский: советскому психотерапевту было 87 лет
Анатолий Кашпировский. Фото: российские СМИ

В России на 87-м году жизни умер советский психотерапевт и "экстрасенс" Анатолий Кашпировский. Он обрел скандальную известность в конце 1980-х годов благодаря массовым телевизионным "сеансам целительства".

Об этом сообщают российские СМИ, передает Новини.LIVE.

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Умер Анатолий Кашпировский

По сообщениям российских СМИ, причиной смерти стало онкологическое заболевание, с которым Кашпировский боролся в течение последних лет.

Анатолій Кашпіровський
«Сеанс» Кашпировского. Фото: российские СМИ

За несколько дней до смерти "целителя" его госпитализировали в одну из клиник из-за резкого ухудшения состояния здоровья.

Что известно об Анатолии Кашпировском

Анатолий Кашпировский — психотерапевт родом из Хмельницкого, который стал широко известен в Советском Союзе в конце 1980-х годов благодаря телевизионным программам с психотерапевтическими сеансами. Он родился в 1939 году, окончил Винницкий медицинский институт и долгое время работал врачом-психотерапевтом.

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Его программы собирали миллионы зрителей, а сам Кашпировский стал одной из самых узнаваемых фигур советского телевидения. Во время эфиров он использовал методы внушения и психотерапевтического воздействия, заявляя о способности помогать людям дистанционно.

Деятельность Кашпировского вызвала значительный общественный резонанс и в то же время неоднозначную реакцию медицинского сообщества. Его методы и заявления о лечебном эффекте сеансов подвергались критике из-за отсутствия надлежащих научных доказательств.

Несмотря на это, его популярность в течение длительного времени оставалась чрезвычайно высокой, а его телевизионные выступления стали одним из самых известных феноменов массовой культуры конца советской эпохи.

Как писали Новини.LIVE, в войне против Украины погиб бывший мэр российского Белгорода Константин Полежаев. За участие в боевых действиях его приговорили к пяти годам лишения свободы в колонии строгого режима по делу о получении взятки.

Ранее мы писали, что умер британский актер Тим Карри, снимавшийся в фильмах "Оно" и "Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке". Ему было 80 лет.

смерть телевидение онкология Россия
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула

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