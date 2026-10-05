В Белом доме следят за вспышкой чумы в России

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

В Белом доме Соединённых Штатов Америки следят за ситуацией со вспышкой чумы в России. В частности, речь идёт о смерти сотрудницы Иркутского научно-исследовательского института и карантинных ограничениях.

Об этом сообщает Axios, передает Новини.LIVE.

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Вспышка чумы в России

Российские органы здравоохранения ввели профилактические меры после смерти сотрудницы научного центра, специализирующегося на борьбе с чумой. В то же время официального подтверждения того, что женщина была инфицирована чумой, пока нет.

"Администрация Трампа знает о вспышке, следит за ней и оценивает варианты", — подчеркнул представитель администрации.

Что предшествовало

Отметим, что 25 сентября 28-летняя Дарья Шипилова, работавшая в научно-исследовательском учреждении по изучению чумы в Иркутской области РФ, разбила пробирку с возбудителем легочной чумы.

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Через несколько дней женщину госпитализировали в тяжелом состоянии с симптомами пневмонии. В ночь на 2 октября она умерла.

После смерти Шипиловой в регионе усилили противоэпидемические меры. В частности, в нескольких медицинских учреждениях ввели карантин, а около 200 человек, контактировавших с женщиной, взяли под медицинское наблюдение.

Российские СМИ высказывали предположение, что причиной смерти Шипиловой могла стать легочная чума. Однако органы здравоохранения РФ пока не подтвердили, что женщина была инфицирована именно этим заболеванием.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на The Sun, в Иркутск прибыла главный врач России по инфекционным заболеваниям Анна Попова. Российский эпидемиолог Михаил Фаворов считает, что этот визит может свидетельствовать о серьезности происходящего в регионе. В то же время происходит масштабное сокрытие информации о ситуации.

Недавно мы писали, что в России на 87-м году жизни умер советский психотерапевт и "телевизионный маг" Анатолий Кашпировский, который обрёл популярность в конце 1980-х годов.