США закликали американців покинути Росію через спалах чуми в Іркутську

Будівля Кремля в Москві. Фото: Reuters

Посольство США в Москві опублікувало попередження щодо здоров’я у зв’язку з інформацією про чуму в Іркутській області Росії. На цьому тлі американське відомство звернулося до громадян США із закликом негайно покинути територію Росії, оскільки уряд має обмежені можливості щодо надання допомоги.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт посольства США в Росії.

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Що зазначено в заяві американського посольства в Москві

У посольстві наголосили, що поінформовані про повідомлення в ЗМІ щодо ймовірної легеневої чуми в Іркутській області, яка призвела до смерті людини. Також відомство в курсі пов’язаних з інцидентом карантинних заходів та закриття лікарень в Іркутську.

"Ми продовжуємо уважно стежити за ситуацією. Уряд США має обмежені можливості щодо надання допомоги громадянам США в Росії, особливо за межами Москви. Співробітники уряду США можуть зіткнутися з додатковими обмеженнями на особисті та службові поїздки до певних регіонів через проблеми зі здоров’ям та безпекою", — йдеться у публікації.

На цьому тлі в посольстві додали, що Держдепартамент США залишає в силі попередження 4-го рівня — тобто рекомендацію американцям утриматися від поїздок до Росії, а також закликає своїх громадян покинути територію РФ.

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"Закликаємо громадян США, які наразі перебувають у Росії, негайно покинути країну. Громадянам США, які планують поїздку до Росії, настійно рекомендується утриматися від поїздок через ризик незаконного затримання та проблеми з безпекою", — підсумували в посольстві.

Що передувало

Як повідомляли Новини.LIVE, 25 вересня працівниця науково-дослідної установи з вивчення чуми в Іркутській області Дар’я Шипілова розбила пробірку зі збудником легеневої чуми. Через кілька днів 28-річну дівчину госпіталізували з симптомами пневмонії, а вже в ніч на 2 жовтня вона померла. У зв’язку з цим у регіоні ввели карантин у медичних закладах і близько 200 осіб взяли під медичне спостереження.

Пізніше видання Axios повідомило, що Білий дім стежить за ситуацією в Росії. За словами представника адміністрації Трампа, у Вашингтоні оцінюють варіанти реагування.

Також зазначимо, що кілька діб тому президент США Дональд Трамп особисто відреагував на інцидент і заявив, що Америка в курсі спалаху чуми і готова допомогти Росії.