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Главная Новости дня Посольство США в Москве призвало граждан покинуть Россию из-за чумы

Посольство США в Москве призвало граждан покинуть Россию из-за чумы

Ua ru
7 октября 2026 00:37
США призвали американцев покинуть Россию из-за чумы в Иркутске
Здание Кремля в Москве. Фото: Reuters

Посольство США в Москве опубликовало предупреждение о здоровье в связи с информацией о чуме в Иркутской области России. На этом фоне американское ведомство обратилось к гражданам США с призывом, чтобы те немедленно покинули российскую территорию, поскольку правительство имеет ограниченные возможности по оказанию помощи.

Об этом сообщает Новини.LIVE по ссылкой на сайт посольства США в России.

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Что сказано в заявлении американского посольства в Москве

В посольстве подчеркнули, что осведомлены о сообщениях в СМИ по поводу предполагаемой легочной чуме в Иркутской области, которая привела к смерти человека. Также ведомство вкурсе связанных с инцидентом карантинных мерах и закрытии больниц в Иркутске.

"Мы продолжаем внимательно следить за ситуацией. Правительство США имеет ограниченные возможности по оказанию помощи гражданам США в России, особенно за пределами Москвы. Сотрудники правительства США могут столкнуться с дополнительными ограничениями на личные и служебные поездки в определенные регионы из-за проблем со здоровьем и безопасностью", — говорится в публикации.

На этом фоне в посольстве добавили, что Госдепартамент США сохраняют в силе предупреждение 4 уровня — то есть рекомендацию американцам воздержаться от поездок в Россию, но и также призывает своих граждан покинуть территорию РФ.

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"Призываем граждан США, находящихся в настоящее время в России, немедленно покинуть страну. Гражданам США, планирующим поездку в Россию, настоятельно рекомендуется воздержаться от поездок из-за риска незаконного задержания и проблем с безопасностью", — резюмировали в посольстве.

Что предшествовало

Как сообщали Новини.LIVE, 25 сентября работница в научно-исследовательском учреждении по изучению чумы в Иркутской области Дарья Шипилова разбила пробирку с возбудителем легочной чумы. Через несколько дней 28-летнюю девушку госпитализировали с симптомами пневмонии, а уже в ночь на 2 октября она умерла. В связи с этим в регионе ввели карантин в медучреждениях и около 200 человек взяли под медицинское наблюдение.

Позже издание Axios написало, что Белый дом следит за ситуацией в России. По словам представителя администрации Трампа, в Вашингтоне оценивают варианты реагирования.

Также отметим, что сутками ранее президент США Дональд Трамп лично отреагировал на инцидент и заявил, что Америка вкурсе в вспышке чумы и готова помочь России.

США смерть болезнь чума Россия
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард

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