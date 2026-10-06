Чума в Росії: ЦГЗ оцінив ризик для України

Лаборант. Фото: Farmak

Центр громадського здоров’я МОЗ України відстежує ситуацію в Іркутській області Росії, де повідомили про підозру на особливо небезпечну інфекцію. Наразі ризик для України оцінюється як дуже низький.иПриводом для моніторингу стала смерть 28-річної співробітниці Іркутського протичумного інституту, яку госпіталізували з тяжкою пневмонією.

Про це організація повідомила у соцмережах, передає Новини.LIVE.

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Що відомо про ситуацію в Іркутській області РФ

У Росії 189 осіб госпіталізували для медичного спостереження та ізоляції. У медіа з’явилася інформація про можливу легеневу форму чуми.

Водночас офіційного підтвердження цього діагнозу наразі немає. Російські органи повідомляють про пневмонію невстановленої етіології, хоча територіальне управління Роспотребнадзору оприлюднило інформацію про підозру на особливо небезпечну інфекцію.

Український ЦГЗ звернувся до Всесвітньої організації охорони здоров’я для отримання офіційної інформації. У ВООЗ підтвердили, що стежать за ситуацією та вже направили Росії запит на її верифікацію.

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У Центрі громадського здоров’я зазначають, що в Україні випадків чуми серед людей не реєстрували понад сто років. Водночас система епідеміологічного нагляду має механізми для виявлення та реагування на підозри щодо особливо небезпечних інфекцій.

Наразі українцям не потрібно вживати додаткових спеціальних профілактичних заходів. У ЦГЗ також наголосили, що не варто купувати або приймати антибіотики "для профілактики" чи "про запас".

Центр продовжує стежити за ситуацією через офіційні канали ВООЗ. У разі отримання підтвердженої інформації, яка змінить оцінку ризику для України, про це повідомлять додатково.

Як повідомляли Новини.LIVE, США закликали Росію надати більше інформації щодо можливого спалаху чуми. У Вашингтоні заявили, що уважно стежать за ситуацією та мають план дій на випадок її подальшого загострення.

Як повідомляли Новини.LIVE, в Іркутській області Росії розслідують ситуацію з небезпечним інфекційним захворюванням, офіційні подробиці якої місцева влада не розкриває. Серед можливих жертв називають 28-річну Дарію Шипілову, яка працювала в Іркутському науково-дослідному інституті.