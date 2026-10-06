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Главная Новости дня Чума в России: в Центре общественного здоровья оценили риски для Украины

Чума в России: в Центре общественного здоровья оценили риски для Украины

Ua ru
6 октября 2026 18:54
Чума в России: ЦГЗ оценил риск для Украины
Лаборант. Фото: Farmak

Центр общественного здоровья Минздрава Украины отслеживает ситуацию в Иркутской области России, где сообщили о подозрении на особо опасную инфекцию. На данный момент риск для Украины оценивается как очень низкий. Поводом для мониторинга стала смерть 28-летней сотрудницы Иркутского противочумного института, которую госпитализировали с тяжелой пневмонией.

Об этом организация сообщила в соцсетях, передает Новини.LIVE.

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Что известно о ситуации в Иркутской области РФ

В России 189 человек госпитализировали для медицинского наблюдения и изоляции. В СМИ появилась информация о возможной легочной форме чумы.

В то же время официального подтверждения этого диагноза пока нет. Российские власти сообщают о пневмонии неустановленной этиологии, хотя территориальное управление Роспотребнадзора обнародовало информацию о подозрении на особо опасную инфекцию.

Украинский ЦОЗ обратился во Всемирную организацию здравоохранения для получения официальной информации. В ВОЗ подтвердили, что следят за ситуацией и уже направили России запрос на ее проверку.

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В Центре общественного здоровья отмечают, что в Украине случаи чумы среди людей не регистрировались более ста лет. В то же время система эпидемиологического надзора располагает механизмами для выявления и реагирования на подозрения относительно особо опасных инфекций.

На данный момент украинцам не нужно принимать дополнительные специальные профилактические меры. В ЦОЗ также подчеркнули, что не стоит покупать или принимать антибиотики «для профилактики» или «про запас».

Центр продолжает следить за ситуацией через официальные каналы ВОЗ. В случае получения подтвержденной информации, которая изменит оценку риска для Украины, об этом сообщат дополнительно.

Как сообщали Новини.LIVE, США призвали Россию предоставить больше информации о возможной вспышке чумы. В Вашингтоне заявили, что внимательно следят за ситуацией и имеют план действий на случай ее дальнейшего обострения.

Как сообщали Новини.LIVE, в Иркутской области России расследуют ситуацию с опасным инфекционным заболеванием, официальные подробности которой местные власти не раскрывают. Среди возможных жертв называют 28-летнюю Дарью Шипилову, которая работала в Иркутском научно-исследовательском институте.

здоровье чума врачи Россия эпидемия
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория

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