Трамп ответил, связана ли чума в России с биологическим оружием

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп прокомментировал вероятный случай заражения чумой в России. Он заявил, что американская администрация пока не считает эту ситуацию связанной с биологическим оружием. Трамп также отметил, что российская сторона уверяет в полном контроле над ситуацией.

Об этом лидер США Дональд Трамп сказал во время общения с журналистами в среду, 7 октября, сообщает Новини.LIVE.

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Трамп прокомментировал вероятный случай чумы в РФ

Во время общения с журналистами в Белом доме Дональда Трампа спросили, может ли вероятный случай заражения чумой в России быть связан с биологическим оружием. Речь идет о ситуации после смерти 28-летней лаборантки противочумного института в Иркутске.

Президент США заявил, что его администрация не считает "эту эпидемию" биологическим оружием. В то же время Трамп отметил, что российские представители уверяют в контроле над ситуацией.

"Они очень компетентны, очень умны и говорят, что ситуация полностью под контролем. Такое уже говорили и раньше по поводу других вещей, поэтому надеемся, что и на этот раз так и есть", — сказал глава Белого дома.

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Отдельно журналисты спросили Трампа, не напоминает ли ему поведение Москвы сейчас действия Пекина в начале пандемии COVID-19. В ответ президент США обратил внимание на то, что и Китай, и Россия мало говорят о ситуации, при этом заявляя о контроле над ней.

"Китай был скуп на слова, и Россия тоже мало говорит, но они утверждают, что держат всё под полным контролем", — отметил Трамп.

Что предшествовало

Новини.LIVE сообщали, что в МИД заявили, что на данный момент угрозы распространения чумы из России на территорию Украины нет. Украинские органы и система здравоохранения следят за эпидемиологической ситуацией в РФ и мерами соседних с ней государств. В то же время в ведомстве выразили недоверие к информации, которую обнародует российская сторона.

В то же время Посольство США в Москве призвало американских граждан немедленно покинуть Россию на фоне информации о возможной легочной чуме в Иркутской области. В ведомстве заявили, что у правительства США ограниченные возможности помогать своим гражданам в РФ, особенно за пределами Москвы. Госдепартамент также сохраняет самый высокий уровень предупреждения относительно поездок в Россию и рекомендует американцам не посещать страну.

Новини.LIVE сообщали, что США призвали Россию предоставить больше информации о возможной вспышке чумы. Госсекретарь Марко Рубио заявил, что Вашингтон внимательно следит за ситуацией и хочет понять её масштабы. По его словам, у США есть меры реагирования на случай, если ситуация окажется более серьёзной.

Новини.LIVE также сообщали, что Дональд Трамп заявил, что США знают о ситуации со вспышкой чумы в Иркутской области России. Президент США подчеркнул, что Вашингтон готов помочь России в борьбе с заболеванием. Трамп также отметил, что микробы стали "сильнее и умнее", а средства, которые раньше помогали, теперь действуют хуже.