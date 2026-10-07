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Главная Новости дня В МИД оценили угрозу распространения чумы из России в Украину

В МИД оценили угрозу распространения чумы из России в Украину

Ua ru
7 октября 2026 15:37
Репортаж
Тихий заявил, существует ли угроза распространения чумы из России в Украину
МИД Украины

Угрозы распространения чумы из России на территорию Украины пока нет. Украинские органы и система здравоохранения следят за эпидемиологической ситуацией в РФ, а также анализируют меры, которые принимают соседние с Россией государства на своих границах в связи с возможными рисками.

Об этом пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий заявил журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец.

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Леонид Ужва - Редактор новостей
Автор:
Леонид Ужва

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