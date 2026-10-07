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Головна Новини дня У МЗС оцінили загрозу поширення чуми з Росії в Україну

У МЗС оцінили загрозу поширення чуми з Росії в Україну

Ua ru
7 жовтня 2026 15:37
Репортаж
Тихий заявив, чи існує загроза поширення чуми з Росії в Україну
МЗС України

Загрози поширення чуми з Росії на територію України наразі немає. Українські органи та система охорони здоров'я стежать за епідеміологічною ситуацією в РФ, а також аналізують заходи, які запроваджують сусідні з Росією держави на своїх кордонах через можливі ризики.

Про це речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий заявив журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець.

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Леонід Ужва - Редактор новин
Автор:
Леонід Ужва

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