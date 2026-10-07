Трамп заявив, що війна в Україні незабаром закінчиться

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявив, що війна Росії проти України наближається до завершення. Водночас він повідомив, що вже найближчим часом має намір провести телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на трансляцію Magno News.

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Що сказав Трамп про кінець війни та дзвінок Путіну

У вівторок, 6 жовтня, у своєму виступі перед виборцями Трамп вкотре повторив тезу, що за час його президентства було завершено вісім воєн. Водночас війна в Україні, як він каже, мала бути найлегшою у вирішенні. Проте лідер США стверджує, що російсько-українська війна вже добігає кінця.

"Я завершив вісім воєн. Ми ще не завершили війну між Росією та Україною. Я працюю над цим. Я думав, що ця війна буде для мене найлегшою, але ми завершили вісім воєн. І це теж станеться, причому досить скоро. У цій війні гине багато людей. Це безглуздо. Безглуздо те, що сталося. Але, хочете вірте, хочете ні, хоча це й не виглядає так, насправді ми наближаємося до завершення", — сказав Трамп.

Також після виступу президент США поспілкувався з пресою. Один із журналістів запитав його, чи спілкувався він із Путіним щодо спалаху чуми в Росії, на що Трамп відповів, що дзвінок заплановано найближчим часом.

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Зазначимо, що сьогодні, 7 жовтня, у диктатора РФ Володимира Путіна день народження, тому не виключено, що телефонна розмова Трампа з ним відбудеться протягом доби.

Як повідомляли Новини.LIVE, держсекретар США Марко Рубіо заявив учора, що Вашингтон хоче відігравати конструктивну роль у припиненні війни в Україні. Однак він зазначив, що поки що ситуація розвивається не в цьому напрямку і прогресу немає.

Також ми писали, що Дональд Трамп днями знову звинуватив Україну у зростанні цін на паливо. Він знову стверджує, що проблема пов’язана з українськими ударами по нафтопереробних заводах Росії, а не з війною на Близькому Сході.