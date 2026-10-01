США не надали Україні потужні боєприпаси: Трамп назвав причину

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявив журналістам, що Вашингтон не схвалив передачу Україні певного виду американських боєприпасів. Причиною стало те, що українська сторона нібито не має літаків та обладнання, необхідних для їхнього застосування.

Про це пише TIME, передає Новини.LIVE.

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Трамп не назвав тип боєприпасів

Дональд Трамп пояснив журналістам TIME, що йдеться про "дуже потужне озброєння", яке "Володимир Зеленський не погодився б взяти" через відсутність необхідної техніки.

"У нас є боєприпаси середнього та вищого середнього класу, які є дуже потужними, сильнішими, ніж будь-коли раніше. Є боєприпаси, які президент Зеленський не брав, але це дуже потужні боєприпаси. Він не брав, бо в нього не було літаків та інших речей, необхідних для цих боєприпасів", — сказав Трамп.

Говорячи про американські запаси боєприпасів, Трамп також згадав рішення попередньої адміністрації Джо Байдена щодо військової допомоги Україні.

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"Байден передав Україні величезну кількість боєприпасів. Набагато більше, ніж ми витратили, і... але ми у чудовій формі. І ми у чудовій формі, але ми також зараз накопичуємо великі запаси та виробляємо... і ми їх зберігаємо. Знаєте, ми передамо це іншим, знаєте, нашим союзникам", — заявив президент США.

Ми писали, що Президент США Дональд Трамп заявив, що просив Володимира Зеленського скоротити удари по російських нафтопереробних заводах. За словами Трампа, український президент погодився на це прохання.

Новини.LIVE інформували, що також американський лідер пов’язав зростання цін на енергоносії не лише із ситуацією на Близькому Сході, а й із війною Росії проти України. На його думку, без пошкодження російських нафтопереробних потужностей проблем із дизелем могло б не виникнути.