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Главная Новости дня Трамп объяснил, почему США не предоставили Украине мощные боеприпасы

Трамп объяснил, почему США не предоставили Украине мощные боеприпасы

Ua ru
1 октября 2026 18:01
США не предоставили Украине мощные боеприпасы: Трамп назвал причину
Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что Вашингтон не одобрил передачу Украине определённого вида американских боеприпасов. Причиной стало то, что украинская сторона якобы не располагает самолётами и оборудованием, необходимыми для их применения.

Об этом пишет TIME, передает Новини.LIVE.

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Трамп не назвал тип боеприпасов

Дональд Трамп пояснил журналистам TIME, что речь идет о "очень мощном вооружении", которое "Владимир Зеленский не согласился бы принять" из-за отсутствия необходимой техники.

"У нас есть боеприпасы среднего и выше среднего класса, которые очень мощные, сильнее, чем когда-либо прежде. Есть боеприпасы, которые президент Зеленский не брал, но это очень мощные боеприпасы. Он не брал их, потому что у него не было самолетов и других средств, необходимых для этих боеприпасов", — сказал Трамп.

Говоря об американских запасах боеприпасов, Трамп также упомянул решение предыдущей администрации Джо Байдена о военной помощи Украине.

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"Байден передал Украине огромное количество боеприпасов. Гораздо больше, чем мы потратили, и… но мы в отличной форме. И мы в отличной форме, но мы также сейчас накапливаем большие запасы и производим… и мы их храним. Знаете, мы передадим это другим, знаете, нашим союзникам", — заявил президент США.

Мы писали, что президент США Дональд Трамп заявил, что просил Владимира Зеленского сократить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. По словам Трампа, украинский президент согласился на эту просьбу.

Новини.LIVE сообщали, что американский лидер также связал рост цен на энергоносители не только с ситуацией на Ближнем Востоке, но и с войной России против Украины. По его мнению, без повреждения российских нефтеперерабатывающих мощностей проблем с дизельным топливом могло бы и не возникнуть.

Владимир Зеленский США Дональд Трамп ракеты война в Украине
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна

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